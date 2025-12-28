批民進黨自創「賴氏憲法」恐嚇人民　吳宗憲：卡新興計畫的是賴政府

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院尚未將115年度中央政府總預算排入委員會審查，總統賴清德在行憲紀念日批評，憲法規定，如果立法院沒辦法如期（12月31日）審查總預算，有什麼資格談憲政。對此，國民黨立委吳宗憲今（28日）表示，民進黨自己連續7年「跨年」審預算，且憲法本文與增修條文，根本沒有寫「12/31審完預算」，請民進黨政府不要自創「賴氏憲法」嚇人民、罵在野。吳宗憲也指出，既有預算會依《預算法》照常執行，而新興計畫部分，之所以還沒審，是因為行政院帶頭違法，是賴政府卡自己，而不是立法院卡它。

吳宗憲28日在臉書說，「吾賴總統」說憲法規定立法院必須在12月31日前審完明年總預算，還罵在野黨「沒資格談憲政」，接著民進黨立委鍾佳濱為了護航，又開啟總是胡亂曲解憲法、法律的壞習慣，稱「腦袋是好東西，憲法要多讀，還有預算法」，更扯立法院會期期間，連結成預算審查期限來混淆視聽，但這些說穿了，又再自創一套「賴氏憲法」。

吳宗憲指出，民進黨自己連續7年「跨年」審預算，包括「2017：1/19三讀、2018：1/30三讀、2019：1/10三讀、2020：1/20三讀、2021：1/29三讀、2022：1/28三讀、2023：1/19三讀」，且過去25年間，只有4次，預算在年底前審完，甚至民國96年，總預算一路拖到6/15才三讀。

「請問賴總統，過去7年民進黨完全執政，難道每一次都違憲？每一次都沒資格談憲政？然後，到了藍白兩黨，突然就違憲？」吳宗憲以表示，憲法本文與增修條文，根本沒有寫「12/31審完預算」，而是《預算法》51、54條，寫明了「不能如期完成」的跨年補救機制，就沿用上期預算、如實動支；簡單說，法律早就預設「審不完」的解決方案，國家根本不會停擺，更沒有違憲的問題，但賴清德卻刻意張冠李戴，無限上綱成憲法，只為了恐嚇人民、情勒在野黨。

吳宗憲指出，而真正的是，憲法第72條：法律案、預算案通過後，總統收到「10日內」要公布；憲法增修條文第3條3項：覆議若被立法院維持原案，行政院長「應即接受該決議」， 但請問總統、院長，你們做到了嗎？

至於近期爭論既有預算與新興、新增計畫部分，吳宗憲強調，既有預算會依《預算法》54條照常執行，而新興計畫部分，之所以還沒審，是因為行政院帶頭違法，堅持不編列三讀通過法律所需預算，是賴政府卡自己，而不是立法院卡它，如果立法院就這樣閉眼給過，等於承認行政院可以恣意「選擇性執法」，也就是喜歡的法律才編錢執行，不喜歡的法律（如軍警消待遇、財劃法）就不編錢，直接架空，這才是真正的毀憲亂政，「我們堅持審查，就是為了不讓行政權凌駕立法權，不讓『朕意』凌駕法律」。

吳宗憲表示，預算都是人民辛苦血汗、繳的納稅錢，本來就應該被認真審查，請民進黨政府不要自創「賴氏憲法」嚇人民、罵在野，憲法也不是你想用就拿來用，不想用就當不存在，甚至還可以不經過修憲、制憲，就直接自創「賴氏憲法」。