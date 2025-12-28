　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批民進黨自創「賴氏憲法」恐嚇人民　吳宗憲：卡新興計畫的是賴政府

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院尚未將115年度中央政府總預算排入委員會審查，總統賴清德在行憲紀念日批評，憲法規定，如果立法院沒辦法如期（12月31日）審查總預算，有什麼資格談憲政。對此，國民黨立委吳宗憲今（28日）表示，民進黨自己連續7年「跨年」審預算，且憲法本文與增修條文，根本沒有寫「12/31審完預算」，請民進黨政府不要自創「賴氏憲法」嚇人民、罵在野。吳宗憲也指出，既有預算會依《預算法》照常執行，而新興計畫部分，之所以還沒審，是因為行政院帶頭違法，是賴政府卡自己，而不是立法院卡它。

吳宗憲28日在臉書說，「吾賴總統」說憲法規定立法院必須在12月31日前審完明年總預算，還罵在野黨「沒資格談憲政」，接著民進黨立委鍾佳濱為了護航，又開啟總是胡亂曲解憲法、法律的壞習慣，稱「腦袋是好東西，憲法要多讀，還有預算法」，更扯立法院會期期間，連結成預算審查期限來混淆視聽，但這些說穿了，又再自創一套「賴氏憲法」。

吳宗憲指出，民進黨自己連續7年「跨年」審預算，包括「2017：1/19三讀、2018：1/30三讀、2019：1/10三讀、2020：1/20三讀、2021：1/29三讀、2022：1/28三讀、2023：1/19三讀」，且過去25年間，只有4次，預算在年底前審完，甚至民國96年，總預算一路拖到6/15才三讀。

「請問賴總統，過去7年民進黨完全執政，難道每一次都違憲？每一次都沒資格談憲政？然後，到了藍白兩黨，突然就違憲？」吳宗憲以表示，憲法本文與增修條文，根本沒有寫「12/31審完預算」，而是《預算法》51、54條，寫明了「不能如期完成」的跨年補救機制，就沿用上期預算、如實動支；簡單說，法律早就預設「審不完」的解決方案，國家根本不會停擺，更沒有違憲的問題，但賴清德卻刻意張冠李戴，無限上綱成憲法，只為了恐嚇人民、情勒在野黨。

吳宗憲指出，而真正的是，憲法第72條：法律案、預算案通過後，總統收到「10日內」要公布；憲法增修條文第3條3項：覆議若被立法院維持原案，行政院長「應即接受該決議」， 但請問總統、院長，你們做到了嗎？

至於近期爭論既有預算與新興、新增計畫部分，吳宗憲強調，既有預算會依《預算法》54條照常執行，而新興計畫部分，之所以還沒審，是因為行政院帶頭違法，堅持不編列三讀通過法律所需預算，是賴政府卡自己，而不是立法院卡它，如果立法院就這樣閉眼給過，等於承認行政院可以恣意「選擇性執法」，也就是喜歡的法律才編錢執行，不喜歡的法律（如軍警消待遇、財劃法）就不編錢，直接架空，這才是真正的毀憲亂政，「我們堅持審查，就是為了不讓行政權凌駕立法權，不讓『朕意』凌駕法律」。

吳宗憲表示，預算都是人民辛苦血汗、繳的納稅錢，本來就應該被認真審查，請民進黨政府不要自創「賴氏憲法」嚇人民、罵在野，憲法也不是你想用就拿來用，不想用就當不存在，甚至還可以不經過修憲、制憲，就直接自創「賴氏憲法」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

台南議長跑票事件陳亭妃喊「關我什麼事」　郭國文：羞辱台派支持者

更多熱門

相關新聞

「地熱能源」未受小英重視　張景森建議賴清德：讓地熱成供電關鍵

「地熱能源」未受小英重視　張景森建議賴清德：讓地熱成供電關鍵

有關能源政策的議題，行政院前政委張景森28日表示，他過去在前總統蔡英文執政時期，負責督導能源政策，當時看到菲律賓的「地熱」發展很快，可惜蔡時代全力推動太陽能光電和風力發電，地熱開發沒有受到重視。他建議現任的賴清德政府，採取更積極的態度，策略性支持與制度創新，讓深層地熱成為台灣邁向能源自主、國家安全、低碳與穩定供電的關鍵支柱。

新婚家庭租金補貼加碼50%！生越多領越多　「婚育宅」明年釋出千戶

新婚家庭租金補貼加碼50%！生越多領越多　「婚育宅」明年釋出千戶

台灣國嗆赴雙城認賊作父　蔣：陸委會核准

台灣國嗆赴雙城認賊作父　蔣：陸委會核准

暗諷陳亭妃「背骨、跑票」　林俊憲：2次議長選舉造成黨內很大傷痕

暗諷陳亭妃「背骨、跑票」　林俊憲：2次議長選舉造成黨內很大傷痕

台南光電弊案激辯　林俊憲點名郭信良、陳亭妃舉「黃偉哲愛將」反擊

台南光電弊案激辯　林俊憲點名郭信良、陳亭妃舉「黃偉哲愛將」反擊

關鍵字：

吳宗憲賴清德憲法總預算立法院國民黨

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面