林俊憲苦笑等不到陳亭妃承諾　喊話黨員要遵守黨紀接受初選結果

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（27日）舉辦台南市長黨內提名人政見會，對於是否認為陳亭妃有明確承諾，若初選輸就全力支持？綠委林俊憲會後受訪時哈哈笑表示，「她還是沒有，我沒贏會支持對手、但我贏了你也要支持我啊，這句話等到今天」。林也表示，一般人都不會懷疑這件事，像高雄那四位候選人也不會被問，自己在台南卻很常被問，應該是大家對過去議長跑票事件心有餘悸、傷害很深。

陳亭妃暗指林俊憲陣營發布假民調，林俊憲回應，是哪個單位發布你就去告他、追究他，要中央黨部回應有點莫名其妙，選舉就是盡全力、平常心，不要看到自己不如意的民調就不高興了，大家都是黨內同志，有不滿意的地方有很多管道可以追究，這都尊重，但不能看到民調數字不滿意就攻擊黨內同志，「看到五五波就破口大罵，不好啦！」

至於是否認為陳亭妃有明確承諾，若初選輸就全力支持？林俊憲認為，她還是沒有，哈哈哈，自己絕對不會說什麼，如果未來有變化黨要負責。黨員的責任就是遵守黨的紀律、參與初選就要接受初選結果，如果自己初選沒有贏，會支持對手，「但如果我贏了你也要支持我啊！這句話等到今天」。

林俊憲表示，這也是這次初選很有趣地方，問「初選以後會不會支持對手」，一般人都不會懷疑，去問高雄那四個候選人，一般人不會懷疑也不會問他們，但自己在台南最常被問這個，這應該是大家對台南過去發生兩次議長選舉跑票叛黨事件心有餘悸，對於那次傷害印象很深。

林俊憲強調，作為團體一份子，有個人責任要忠於團體，自己是黨員，就按照民進黨規則來，遵守黨的紀律、接受初選結果。