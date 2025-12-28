　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新婚家庭明年起租金補貼加碼50%　內政部盼立院速審預算勿卡關民眾權益

▲▼內政部具體行動支持婚育家庭，115年1月起租金補貼加碼、包租代管社宅提供「育兒安全設施」補助。（圖／內政部提供）

▲內政部具體行動支持婚育家庭，明年1月起租金補貼加碼、包租代管社宅提供「育兒安全設施」補助。（圖／內政部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

為創造友善青年婚育環境及務實面對少子化國安議題，內政部提出「青年婚育租屋協助支持專案」，自明年1月起將針對婚育家庭提供租金補貼補助金額加碼與資格放寬、優先入住社會住宅及增加補助項目等措施，以具體行動支持婚育家庭。不過，內政部也指出，115年度中央政府總預算案審查進度延宕，相關支持資源無法如期到位，整體政策將卡關，實質影響民眾權益，盼立法院能夠儘速完成審議及通過總預算案，共同照顧婚育家庭。

內政部今（28日）表示，自明年1月起，300億元租金補貼正式受理「加碼補」申請。只要是結婚登記2年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼50%；每多生1胎再加碼補貼50%，無加碼上限，惟不得超過實際租約金額。另在申請資格部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，以營造婚育友善環境，只要民眾敢婚、敢生，政府將全力給予支持。

內政部補充，中央目前已將既有社會住宅資源、包租代管及租金補貼3大居住政策結合婚育宅概念，提供婚育族群、新婚及育兒家庭更多支持，鼓勵年輕朋友敢婚、願生與樂養。

▲▼內政部具體行動支持婚育家庭，115年1月起租金補貼加碼、包租代管社宅提供「育兒安全設施」補助。（圖／內政部提供）

內政部指出，中央今年分別在台北、新北、桃園、台南及高雄等5都，釋出1,022戶的婚育宅，總計受理件數逾2,700件，相當熱門搶手，未來3年內將會再新增1萬戶的婚育宅供給，明年則會依照社會住宅完工的進度，分別在新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣等11個縣市提供逾1,000戶。另育兒家庭承租年限部分，含延長可達12年，以確保居住與子女就學的穩定性，再結合其他部會之育嬰留停及生育給付等資源，能有效減輕整體經濟負擔。

▲▼內政部具體行動支持婚育家庭，115年1月起租金補貼加碼、包租代管社宅提供「育兒安全設施」補助。（圖／內政部提供）

此外，包租代管社會住宅第5期計畫已於今年10月1日正式啟動，對於育有未成年子女或新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，明年1月1日起修繕補助最高可領6,000元，守護孩童安心長大。有租屋需求的婚育家庭歡迎瀏覽國家住都中心官方網站，亦可洽詢國家住都中心委託的租賃住宅服務公會與業者，獲得在地服務及專業協助。

內政部最後表示，新婚與育兒家庭最需要的就是全面性且長期不間斷的政策支持，因此，本部規劃未來7年將投入約270億元經費，以建立穩定可持續執行之措施，惟115年度中央政府總預算案審查進度延宕，內容涵蓋其他部會之公共化托育設施布建、新版生育給付及育嬰留停方案彈性補助等，相關支持資源無法如期到位，整體政策將卡關，實質影響民眾權益，盼立法院能夠儘速完成審議及通過總預算案，共同照顧婚育家庭。

▲▼內政部具體行動支持婚育家庭，115年1月起租金補貼加碼、包租代管社宅提供「育兒安全設施」補助。（圖／內政部提供）

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝

【泰格與雪兒】舒適牌情侶

