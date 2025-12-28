雙城論壇／上海贈禮曝光！　瓷瓶象徵兩市情誼如玉蘭、磐石

▲龔正送蔣萬安「玉蘭綻放 堅如磐石」藝術瓷瓶。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／上海報導

台北市長蔣萬安今（28）日與上海市長龔正舉行會見，北市府贈送「雙城共榮·北捷紀念錫盤」及「東、南、西、北選品」特製禮盒。上海方則回贈「玉蘭綻放 堅如磐石」藝術瓷瓶，寓意兩市人民的情誼潔如玉蘭，堅如磐石。

蔣萬安與龔正發表會見的開場白之後，雙方互贈禮品。上海方面贈送的是「玉蘭綻放 堅如磐石」藝術瓷瓶。據說明，玉蘭象徵高潔與柔美，磐石寓意堅定與永恆，二者相映成趣，寓意兩市人民的情誼潔如玉蘭，堅如磐石。

同時，磐石堅以築橋，玉蘭飄如絲帶，「玉蘭綻放 堅如磐石」藝術瓷瓶象徵上海與台北兩市之間的文化橋梁與情感紐帶，聯結上海與台北兩市攜手共進，砥礪前行。

▼「玉蘭綻放 堅如磐石」藝術瓷瓶。（圖／北市府提供）

北市府則準備「雙城共榮·北捷紀念錫盤」作為主禮，象徵兩市交流已如捷運路網般，密不可分、穩定前行。

北市府指出，錫是極為穩定的金屬，紀念盤特別選用純錫打造，象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，表達台北市政府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。

北市府表示，盤面上精心鏤刻了台北跨越百年的城市天際線與捷運地標，從古樸的「龍山寺、北門」到現代的「台北 101、大巨蛋」等，呈現了歷史與現代、城市治理與韌性、市民生活與文化的三重對話；錫盤中央特別鏤刻「2025 雙城論壇｜雙城好 兩岸好」字樣，映證了 2025 年雙方排除萬難、共促交流的歷史時刻。

▼蔣萬安送龔正「雙城共榮·北捷紀念錫盤」。（圖／記者陳冠宇攝）