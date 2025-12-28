遭台灣國嗆赴雙城論壇「認賊作父」　蔣萬安：這是陸委會核准的

▲蔣萬安今晨搭機赴上海參加雙城論壇。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

雙城論壇登場，北市副市長林奕華昨率百人團抵上海市，上海市長龔正在歡迎晚宴上表示，他們期待明年（到台北），期待再下一年。市長蔣萬安今天也會赴上海出席論壇，不過獨派團體「台灣國」，一早就到松山機場堵人，痛批蔣「認賊作父、不要回來！」蔣萬安受訪時回擊，都依規定程序向中央申請，也是陸委會核准並樂觀其成，因此相信中央政府不會相信這樣的說法。

蔣萬安昨未隨團赴上海，因北市隨機殺人事件，昨到案發的南西商圈關心「安心關懷小站」運作，並寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起度過。」心願小卡，並於今日一大早搭機赴上海。

針對蔣萬安今晨飛往上海參加雙城論壇，台灣國成員提前抵達松山機場準備「送機」，發表聲明痛批，蔣萬安曾公開宣稱「共軍軍演就不辦雙城論壇」，如今，中共軍事恫嚇未止，蔣卻公然背棄承諾，執意前往上海參加具高度政治意涵的雙城論壇，即便台北市甫歷重大治安事件、社會人心未定，身為市長卻置身事外；即便僅為倉促的一日往返，仍是非去不可。

蔣萬安對此表示，雙城論壇行之多年，今年已經邁入16年，就是聚焦在市政議題，都依規定程序向中央申請，也是陸委會核准並樂觀其成，因此相信中央政府不會相信這樣的說法。

至於是否會像中國反映共機擾台一事？蔣萬安低調表示，「我的立場很清楚始終如一。」對於小紅書詐騙爭議，蔣萬安也僅稱，該反映的會反映。

