　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭台灣國嗆赴雙城論壇「認賊作父」　蔣萬安：這是陸委會核准的

▲▼蔣萬安市長出訪2025雙城論壇。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔣萬安今晨搭機赴上海參加雙城論壇。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

雙城論壇登場，北市副市長林奕華昨率百人團抵上海市，上海市長龔正在歡迎晚宴上表示，他們期待明年（到台北），期待再下一年。市長蔣萬安今天也會赴上海出席論壇，不過獨派團體「台灣國」，一早就到松山機場堵人，痛批蔣「認賊作父、不要回來！」蔣萬安受訪時回擊，都依規定程序向中央申請，也是陸委會核准並樂觀其成，因此相信中央政府不會相信這樣的說法。

蔣萬安昨未隨團赴上海，因北市隨機殺人事件，昨到案發的南西商圈關心「安心關懷小站」運作，並寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起度過。」心願小卡，並於今日一大早搭機赴上海。

針對蔣萬安今晨飛往上海參加雙城論壇，台灣國成員提前抵達松山機場準備「送機」，發表聲明痛批，蔣萬安曾公開宣稱「共軍軍演就不辦雙城論壇」，如今，中共軍事恫嚇未止，蔣卻公然背棄承諾，執意前往上海參加具高度政治意涵的雙城論壇，即便台北市甫歷重大治安事件、社會人心未定，身為市長卻置身事外；即便僅為倉促的一日往返，仍是非去不可。

蔣萬安對此表示，雙城論壇行之多年，今年已經邁入16年，就是聚焦在市政議題，都依規定程序向中央申請，也是陸委會核准並樂觀其成，因此相信中央政府不會相信這樣的說法。

至於是否會像中國反映共機擾台一事？蔣萬安低調表示，「我的立場很清楚始終如一。」對於小紅書詐騙爭議，蔣萬安也僅稱，該反映的會反映。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

2025年度最慘烈「翻車韓星」排行榜　影帝趙震雄退出演藝圈

蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動衝上前

【爸爸育兒】教兒子「陪女生逛街的SOP」統一回覆：這不錯

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

台南議長跑票事件陳亭妃喊「關我什麼事」　郭國文：羞辱台派支持者

更多熱門

相關新聞

地震搖很大　蔣萬安揭台北市39件災情現況

地震搖很大　蔣萬安揭台北市39件災情現況

昨日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，就連外島金門也測得1級震度，北捷更一度全線慢速行駛。台北市長蔣萬安今（28日）表示，目前統計台北市約有39件輕微漏水、房屋毀損等輕微災情，大多在凌晨處理完成，市府會隨時掌握狀況應變。

主論壇明天登場！　林奕華劇透有「新亮點」

主論壇明天登場！　林奕華劇透有「新亮點」

暗諷陳亭妃「背骨、跑票」　林俊憲：2次議長選舉造成黨內很大傷痕

暗諷陳亭妃「背骨、跑票」　林俊憲：2次議長選舉造成黨內很大傷痕

台南光電弊案激辯　林俊憲點名郭信良、陳亭妃舉「黃偉哲愛將」反擊

台南光電弊案激辯　林俊憲點名郭信良、陳亭妃舉「黃偉哲愛將」反擊

公務員赴陸許可制恐衝擊雙城論壇？　林奕華：一定長長久久

公務員赴陸許可制恐衝擊雙城論壇？　林奕華：一定長長久久

關鍵字：

國民黨蔣萬安雙城論壇台灣國共機中共

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面