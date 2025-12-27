　
政治

「就兩個候選人會是誰做的？」　陳亭妃暗指林俊憲做假民調

▲2026民進黨台南市長提名政見會，陳亭妃受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲2026民進黨台南市長提名政見會，陳亭妃受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台南市長初選陳亭妃、林俊憲2人競爭激烈，黨內今（27日）舉辦提名人政見會。陳亭妃在總結時說，最近出現假民調，黨中央也出面要求相關人要遵守中選會的規定；陳還拿出黨副秘書長何博文受訪內容，何指初選內參民調應該是個別陣營做的，「我們台南就兩個候選人，那會是誰做的呢？」

陳亭妃總結時說，她一生的青春跟時間都奉獻給土地。她說，在地方27年，每一次選舉的成績人民都給她最大支持，「我沒有往後退我一路往前」。

針對近期又被提起的議長選舉跑票問題，陳亭妃說，「今天議會的事關我什麼事？議會事情發生太多了」；她還提到，最近還發生民進黨議長副議長要跟國民黨換票，為什麼這些不講？沒有關係，選舉是過程。

陳亭妃說，如果賴委員選市長初選的時候只有6個議員支持，但可以整合支持蘇煥智的議員、整合支持許市長的議員，「我為什麼不行？我的身段比誰都柔軟，即使現在穿著俊憲背心的議員，我還是頭很低腰很彎跟他們打招呼。我們要的是團結，不是口說團結然後又不斷批評數落」。

陳亭妃強調，她從23歲一路到現在，當時原台南市只有六區，五區有民進黨、只有北區沒有，她在那時候補足這區塊，2000年阿扁總統當選。當時從北區里長只有手指頭數得出來到現在十幾個。民進黨從在野一路走到執政有很多過程，27年來參與過每一個階段。

陳亭妃說，一路以來承受很多抹黑攻擊她都沒回應，「因為陳亭妃27年，人民看得到」。她還指出，最近還出現假民調，中選會對於民調有特別要求，網路民調或各式民調資訊均應載明負責調查單位主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、誤差值及經費來源，「我真的沒有錢去買內參民調，所以要求中央趕快處理」。

陳亭妃說，後續中央黨部也要求所有媒體還有相關人，一定要遵守中選會的規定，不要觸法，因為民進黨的初選就是納入到選罷法，這是很重要的。甚至陳亭妃還拿出副秘書長何博文受訪內容，何指初選內參民調應該是個陣營做的，「我們台南就兩個候選人，那會是誰做的呢？」

