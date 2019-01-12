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賴清德下台一身輕　黨內樂觀看待「不排除2020蔡賴配」

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▲▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德請辭，外界關注2020是否會「蔡賴配」。（資料照／記者李毓康攝，下同）

記者翁嫆琄／台北報導

總統蔡英文昨召開記者會，宣布由前行政院長蘇貞昌接任閣揆，雖然賴清德暫時離開行政團隊，但距離2020總統大選仍有一年多，外界評估賴清德沉潛的時間應不會太長，因此傳出2020「蔡賴配」的聲浪。對此，民進黨立委許智傑12日表示，2020總統選舉，民進黨一定要守住顧台灣的立場，「相信賴院長也不會缺席」。

賴清德昨正式請辭，他向閣員道別時表示，「有緣的話，我們會在壯大台灣的路上再度相逢」，也讓外界猜測他的下一步將到哪？有黨內人士認為，賴清德很可能在2020與蔡英文搭擋參加總統大選，「蔡賴配」的聲音再度浮現。

針對「蔡賴配」是否成真，立法院副院長蔡其昌坦言，「賴院長會是蔡總統的最佳助選員」，「助選員的意思就是不排除。」似乎黨內也不排斥有此可能性。

許智傑也說，2020是蔡賴配或是其他的組合，他都尊重民進黨的黨內機制，從習近平一國兩制九二共識的觀點，2020總統選舉，顧台灣的立場，民進黨一定要守住，「相信賴院長也不會缺席，未來和蔡總統、蘇院長一起努力，壯大台灣，繁榮經濟」。

桃園市長鄭文燦昨也表示，賴清德在宣布卸任記者會上講「壯大台灣」這四個字，相信賴清德在卸任後不會離開團隊，只是現階段休息一下。他認為，未來台灣也需要賴清德，賴應該也會在這條路上，繼續成為團隊的一份子，雖然目前不知賴清德的下一步，但賴清德的心是跟大家在一起的。此言論也為「蔡賴配」增添不少可能性。

▲▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：蔡英文,賴清德,民進黨,2020,總統大選,行政院

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