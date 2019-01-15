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2019新竹過好年藝術燈節　25日開展護城河岸好熱鬧

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▲「2019新竹過好年」的主燈太空豬已點亮。（圖／新竹市政府提供）

▲「2019新竹過好年」的主燈太空豬已點亮。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

下個月就是農曆春節，新竹市政府「2019新竹過好年」以《探索》為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，東門城八公尺主燈「太空豬」已引起一波網路話題，25日起將有科技互動藝術作品登陸護城河岸，其中《蓋亞》為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球，新竹市長林智堅邀請民眾把握1月暖冬補助「來去新竹住一晚」，造訪最浪漫的新竹護城河。

經過東門城抬頭一看，可以發現「2019新竹過好年」的主燈太空豬已悄悄點亮，粉紅豬手持望遠鏡望向遠方、探索城市的幸福未來，已成竹市最新打卡熱點，25日起以《探索》為主題的藝術燈節正式開展，主打科技互動、光電藝術的「太空科幻」大型戶外作品登場，要將護城河岸妝點為最浪漫的太空廊道，25日開幕當天，知名宇宙人樂團也將站台開唱，邀請全台民眾把握1月底最後一波國旅暖冬補助「來去新竹住一晚」。

本次年節藝術燈將護城河沿岸打造為太空廊道，其中《蓋亞》格外吸睛，為英國藝術家路克・傑朗姆，向NASA取得地球表面圖像授權，轉印到大型球體上，大型地球垂掛於幸福廣場上空，夜晚亮燈後，民眾接近觀賞，就彷彿50年前當時太空人由月球俯瞰地球的畫面。

《月球寶寶》是由藝術家林建榮所作，將其代表作燈泡人換穿上太空裝，放置在公園角落，背上裝備準備探索城市的未知。林建志的作品《探索紀念》是三件如太空飛船的立體藝術，以明快的黃藍白配色，民眾可進入其中互動，一圓兒時飛行太空的夢想。《月球太空計畫-太空艙》將在夜晚時刻向天頂發射光束，為藝術家李承亮收集了多個二手家電，用日常生活物件組裝成太空裝置，象徵以藝術連結日常與宇宙的未知。

兩項互動藝術作品也成燈節亮點，藝術家姚仲涵則沿著河面，打造100公尺長的大型作品《光電獸#12 河》，觀眾可透過發出聲音、敲擊物件，用燈光串傳遞訊息。藝術家蔡宜婷的《時間是一道長河》則在護城河道上懸掛虹彩光帶，燈管變色模擬極光的色彩流動，民眾也能利用手機QRcode與作品互動。

新竹市政府邀請國人多多利用新竹市的國旅暖冬方案，目前全市已有44家旅館業加入，市府更加碼結盟近50家巷弄美食擴大優惠，旅客只要出示相關住宿證明，就可享受在地店家的「暖冬限定版」幸福優惠，盼新竹市觀光業持續加溫。

新竹市政府城銷處長顏章聖表示，今年適逢豬年，「新竹過好年」活動把小豬多產、常民的意象，結合新竹科技城的特質，用藝術、科技帶領全市民探索幸福。活動開幕式定在1月25日下午6時於228公園舉行，特別邀請宇宙人樂團開唱，現場打卡贈送小紀念品(限量送完為止)，歡迎大小朋友穿上太空裝，一起來分享幸福城市歡喜過好年氛圍。詳情請洽2019新竹過好年FB粉絲頁、1999為服務專線或電話03-5337945查詢。

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關鍵字：2019新竹過好年, 新竹市城銷處

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