新竹市綠光公園改善工程啟動　完工後滿足各年齡層需求

▲未來的綠光公園會有六大設施，整座公園將改頭換面。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為了提供更優質休憩環境，新竹市政府向內政部營建署爭取經費，投入綠光公園改造計畫，增設包含透水環園步道、生態滯洪池、增值136顆喬木與休憩涼亭等六大設施，全面升級綠光公園，今(2)日開工典禮，新竹市長林智堅表示，「好的公園提升居住環境」，進擊的公園計畫共將改善22座公園，已完成9座，市府團隊將加倍努力，持續讓新竹市成為市民心中最幸福的城市。

未來的綠光公園會有六大設施，包括陽光草坪、環園散步道、滯洪溼地、休憩涼亭廊架、休憩林帶、露臺活動廣場，林智堅市長表示，綠光公園將滿足所有年齡層的需求，使用透水瀝青的環園步道，讓長者使用散步，年輕朋友可以跑步運動，園內還規劃生態滯洪池，達到匯集雨水的效果，他強調，公園將重新種植136顆的喬木，將整座公園改頭換面，煥然一新。

「衝勁加倍、建設加倍、幸福感加倍」林智堅分享，在新的一年，市府會持續加倍努力，加速讓城市更好，讓公共建設品質持續提升，讓市民感到更幸福。他也感謝規劃設計的潘一如建築師，在有限的時間和預算內將綠光公園設計地面面俱到，不只可以運動，還加入長輩最愛的休憩涼亭，完工後公園內的廣場還可以舉辦小型藝文活動造福市民。

新竹市政府城市行銷處長顏章聖表示，綠光公園向內政部營建署爭取1115萬元經費改造，預計將於今年中完工，未來將以環境教育定位呈現，近年來都市滯洪議題逐漸升起，為提升都市透水率，以減少暴雨的衝擊，此區規劃小型滯洪區及雨水撲滿，並使用透水瀝青材質，另外增設復古式汲水器，提供小朋友娛樂。

城銷處提到，由於公園位於公道五路高架橋旁，風勢較為強勁，目前規劃兩種林帶環繞公園，常綠休憩林作為防風林效果以減緩風速，另打造變葉喬木林帶以開花性喬木增加季節特色。

等待落成後環園散步道提供民眾安全的慢跑環境，並增加夜間的照明設備，使下班後也可以至公園運動，且依循通用設計原則增設坡道，方便輪椅、娃娃車等使用者更易於進入公園，與設置多處休憩座椅，打造綠光宜居生活圈。