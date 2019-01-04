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擴大國旅暖冬補助方案　新竹市府結盟近50家美食

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▲新竹市推出國旅暖冬版吸引過內遊客。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市推出國旅暖冬版吸引過內遊客。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

來去新竹住一晚暖冬版！在新竹市政府積極爭取之下，交通部觀光局將國旅暖冬方案擴及至新竹市，目前全市已有44家旅館業者參加，旅客來訪入住可於2019年1月31日前獲補助1千至1千5佰元不等，竹市府進一步擴大方案，與近50家在地美食合作，只要旅客出示相關住宿證明，就可享受「暖冬限定版」幸福優惠，新竹市長林智堅表示，正值暖冬旅遊熱，市府擴大方案要進一步推廣在地美食與各大景點，邀請全台民眾把握機會，來去新竹住一晚。

林智堅說，過去四年，市府也努力打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園等建設也已是網美朝聖的打卡熱點，觀光效益大增，旅客來客量有顯著成長，這樣的專屬竹市的「幸福方程式」，也為地方美食、飯店營收帶來不少商機。拚經濟、給市民好生活，是未來市政工作重要的一環，本次藉暖冬補助擴大竹市版的旅遊方案，要進一步吸引更多全國民眾來訪。

新竹市政府城市行銷處表示，本次將國旅暖冬補助擴大為「來去新竹住一晚－暖冬版」，搭配目前參與補助的44家旅館業者，市府主動結盟近50家在地美食，只要出示旅館業住宿證明，即可享有活動商家所提供之各項優惠，進一步讓竹市藏身在巷弄的美食被更多旅客認識。

為了讓旅客安排行程更方便，新竹市府也將親自規畫4個「來去新竹住一晚」兩天一夜方案，包括有親子組、孝親組、情侶組、文青年輕人組，滿足不同「遊客組合」的需求，同時更邀民眾跨縣市遊竹縣、苗栗，應景採橘子、採草莓，跨縣市推廣竹竹苗區觀光，四組旅遊方案包括：

1. 親子放電版：第一天－青青草原、賞蟹步道孩子放電行程，第二天－青草湖環湖、消防博物館、中央公園探索之旅。
2.孝親漫遊版：第一天－十八尖山、新竹公園、城隍廟慢走行程，第二天－賞茶花、南寮漫遊吃海鮮、竹縣採橘子之旅。
3.情侶放閃版：第一天－舊城YOUBIKE悠遊、探訪甜點美食行程，第二天－北門街、城隍廟古蹟巡禮，竹縣北埔之旅。
4.少年瘋遊版：17公里海岸腳踏車大爆走、東門市場吃宵夜，夜晚推薦至護城河漫遊。第二天－苗北藝文中心、南庄賞落羽松。

藉這擴大國旅暖冬新竹市2.0方案，讓民眾了解新竹市美好的住宿環境與特色旅遊，更有讓人流連忘返的美食，將讓新竹市成為旅客想一來再來的魅力城市。目前4個「來去新竹住一晚暖冬版」行程，及參與擴大國旅暖冬新竹市2.0方案結盟之飯店業者及餐飲業者詳見城銷處網站。暖冬國旅方案，可上交通部觀光局查詢，網址：https://coupons.taiwan.net.tw/coupon/coupon.php?action=search_hotel
來去新竹住一晚暖冬版相關路線與美食店加，可上新竹市政府城銷處網站查詢，網址：https://dep-tourism.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=16&parentpath=0,1；或撥打服務專線03-5216121-526

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關鍵字：新竹市城銷處

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