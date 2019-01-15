抓通緝犯烏龍警被「狗叫聲」嚇到亂射　倒楣女警中彈倒地

▲男警被嚇到後，不小心射中同行女警。（圖／翻攝自YouTube／Cops On Blast）

國際中心／綜合報導

美國印第安那州一名男警上周追捕逃犯時，公寓內一隻狗突然從籠內逃出並跳了出來，竟然嚇得他不小心開槍，正好射中一同行動的女警。倒楣的女警中槍後，整個人流著血倒在人行道上，後來被緊急送醫接受治療，幸好性命沒有大礙。

這起烏龍事件8日上午11時發生在拉法葉市(Lafayette)，男警萊特(Aaron Wright)與女警巴勒特(Lane Butler)，以及另外一位同袍庫爾特(Kurt Sinks)，3人一起到嫌犯家中進行搜索，結果屋內沒人，只有一條凶狠的大狗。

從警方隨身監視器畫面可看到，3人搜查完正準備離開時，原本在狗籠內的大狗突然衝出來並對著萊特吠叫，嚇得他不小心開槍，導致走在他前面的巴勒特倒楣中槍，整個人躺在人行道上動彈不得。庫爾特見狀，趕緊幫忙巴勒特止血，萊特則在一旁緊張的問，「我開槍了嗎？」

萊特後來澄清，他當時並沒有要開槍殺狗的意思，嫌疑人當時雖然不在家，但他們無法確定屋內沒有其他埋伏，所以手裡才會拿著槍隨時做好防備。拉法葉警察局長法蘭利(Patrick Flannelly)11日召開記者會，判定這起事件純屬意外，萊特不會受到處分，而肩膀中槍的巴勒特目前傷勢穩定，預計將可完全康復。