13歲少女被綁架3個月！　「困在黑暗床下」恐怖過程曝光

派特森有一天在路邊看到潔米,那時就暗自對自己說,「她就是我要帶走的女孩」。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

去年10月,美國威州13歲女孩潔米(Jayme Closs)遭到21歲男子派特森(Jake Thomas Patterson)綁架,如今平安逃脫。派特森出庭時坦承,有一天開車去上班時,正好停在一台校車後面,看到了潔米搭上車,那時就暗自對自己說,「她就是我要帶走的女孩」。派特森犯案前曾兩度到女孩家外,第3次才闖入屋內行兇,先是槍殺潔米的父親,之後又在傑米面前槍殺她的母親。

Jayme Closs told authorities she heard her father get shot and saw her mother die, in an account released by prosecutors. The 13-year-old was held for 88 days, sometimes trapped under her kidnapper's bed. https://t.co/auFRpVxIzD pic.twitter.com/Mj62O1FSq5