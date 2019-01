4個月大男嬰全身「28骨斷裂」　誇張父母殘忍虐童6周才就醫

▲英國一對父母竟然對自己才出生4個月的兒子施暴。(圖/示意圖/視覺中國)

國際中心/綜合報導

孩子應該是被父母呵護的心肝寶貝,結果台灣有狠父因為男童「肉圓沒加辣」就施暴,英國布萊頓(Brighton)也有一對父母竟然狠心虐待才剛出生4個月的男嬰,小小身軀承受被斷28根骨頭的痛苦,包含手臂、肋骨、膝蓋和腳踝全都慘遭折斷,可怕的傷勢讓人感到震驚與不捨。

這起事件首次曝光是在2017年2月,32歲的亞當(Adam Jendrzeczak)與22歲妻子亞歷山德拉(Aleksandra Kopinska),將手臂斷裂的男嬰送到當地兒童醫院治療,醫護人員檢查發現,男嬰全身多達27處嚴重骨折,懷疑虐童趕緊報警。亞當和妻子告訴警方,兒子的傷是因為踩到地毯凸起的地方,不小心跌倒所造成,但後來經過長期偵訊後,亞當最後坦承虐童,亞歷山德拉對此指控則是沒有回應。

醫護人員後來進一步發現,男嬰身上的傷,光是肋骨就有20多處骨折,2個膝蓋與腳踝處也都嚴重骨折,而且受虐時間長達4至6周。這對父母喪盡天良的行為讓刑警痛批,「對一個只有4個月大的柔弱嬰兒來說,這是一起非常悲慘的虐童案件。」

本案近日開庭時,檢察官指出,亞當過去也曾因為毆打自己的媽媽,而有家暴前科,並且在法庭上的態度十分無情,感覺毫無悔意。法官則認為這對父母的態度「邪惡又殘忍」,宣判他們因毆打或忽視兒童並造成不必要的痛苦,導致兒童受到嚴重傷害入獄8年。至於男嬰的傷勢幸好並不是永久性的,未來還是能健康長大。

Shocking injuries of four-month-old baby boy at hands of 'wicked' couple Adam Jendrzeczak, 32, and his partner Aleksandra Kopinska,... https://t.co/MWlszrVyno