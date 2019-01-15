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川普致函金正恩「專人飛平壤轉交」　金英哲最快本周訪美

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▲▼ 川金會／美國總統川普與北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

▲  川普與金正恩於新加坡舉行歷史性峰會。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）引述一名知情人士說法指出，在美國與北韓為「川金二會」進行磋商之際，總統川普（Donald Trump）上周末向北韓領導人金正恩發出一封信函，由專人搭機飛往平壤親手轉交。他也提到，勞動黨中央委員會副委員長金英哲最快可能在本周內訪問華盛頓，敲定即將舉行的峰會細節。

CNN此前報導，川普2018年派出先遣隊到亞洲各國探路，疑似就是為了選定二次峰會場所，可能性較高的候補地點包括印尼、蒙古、夏威夷、南北韓間的非軍事區（DMZ）等等。但日本《讀賣新聞》13日指出，川普已經向平壤當局提議，2月中旬於越南舉辦第二次峰會，但北韓尚未回覆。

▲ 金英哲將金正恩的親筆信轉交給川普。（圖／翻攝自twitter @Dan Scavino Jr.）

▲ 金英哲去年6月以金正恩特使身分訪美，將他的親筆信轉交給川普。（圖／翻攝自twitter／Dan Scavino Jr.）

越南外交部高層人士11日向南韓《韓聯社》特派員透露，目前沒有收到有關川金二會的官方情報，但政府已向美國及北韓表示，有意願舉辦峰會。外媒分析，由於金正恩1日在新年演說中已經表示，隨時準備好與川普促膝長談，接受這項提議的可能性相當高。

儘管有關無核化與經濟制裁的協商近來陷入膠著，川普6日仍表示，「美國正和北韓進行非常好的對話。對於北韓，我們現在做得非常好。」他也警告，「如果不是我當選總統，你們早就開始打仗了，在亞洲、北韓打一場很大的仗。」

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關鍵字：川金二會,川金會,川普,金正恩,北美要聞,日韓要聞

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