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老婆喊「快逃」　通緝犯穿內褲跳窗逃樓頂與警對峙

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▲▼郭姓男子睡夢中驚逃，逃到三樓頂與警方對峙。（圖／記者宋德威翻攝，下同）

▲郭姓男子睡夢中驚逃，逃到三樓頂與警方對峙。（圖／記者宋德威翻攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄警方15日清晨6點於鳳山區五甲二路某巷內之民宅成功逮獲槍砲通緝與住竊犯嫌。郭姓犯嫌犯下多起刑案，法院發布通緝數月，全靠於住家裝設監視器監看及家人幫忙逃逸多時，日前他偷竊鄰居金飾，經五甲派出所員警掌握動向，天色未明，拂曉出擊一舉擒獲郭嫌到案。

警方表示，日前接獲民眾報案，家中失竊金飾一批與現金2000元總共損失金額約9萬元，警方循線偵查發現犯嫌竟是通緝數月的郭男，且被害人住處就在郭嫌住家對面，警方不敢大意，深怕打草驚蛇、喪失逮獲郭嫌的機會。

經監看數日不見郭嫌出門，警方堅信郭嫌必躲藏於家中，持搜索票於15日清晨於破門進入郭嫌住家，郭嫌妻子見狀便大叫要通知丈夫郭嫌趕快逃逸，郭嫌於半夢醒中驚醒，來不及穿衣服就拔腿就跑，從二樓跳窗逃逸，過程中踩破鄰家屋頂，並爬至三樓揚言要跳樓拒捕，警方一面於一樓喊話，告知郭嫌渠妻已被警方控制，員警順勢近身勸其勿生歹念，郭嫌聽勸順利將其逮捕到案。

郭嫌到案對其數日前住宅竊盜坦承不諱，並告知警方因年關將近才起歹念著手偷竊，想給家人留一筆錢好過年，沒想到現今要在牢裡過年了。全案依住宅竊盜及槍砲彈藥通緝移送高雄地檢署偵辦。

▲▼郭姓男子睡夢中驚逃，逃到三樓頂與警方對峙。（圖／記者宋德威翻攝，下同）

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