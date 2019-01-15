超省時開會法！蘇貞昌拉陳其邁聊回行政院　幕僚追出一身汗

記者賴于榛／台北報導

行政院長蘇貞昌15日帶著政院三長等人接連拜會立法院長蘇嘉全、在野黨黨團，最後一站則選擇與前院長、國民黨立委王金平在立法院鎮江會館長談。蘇貞昌結束後完全不浪費時間，拉著副院長陳其邁一路邊走邊聊回行政院，身旁幕僚都跟出一身汗。

蘇貞昌14日甫上任，原先就要拜會各黨團，但最後選擇遠赴桃園機場視察非洲豬瘟防疫，選擇先做事再做人，翌日一早啟動拜會立法院之旅，他先與院長蘇嘉全寒暄，接著間連拜會國民黨團、親民黨團、時代力量黨團，收尾則與前立法院長王金平寒暄致意。行政院發言人Kolas Yotaka受訪時指出，院長沒有預設議題，純粹拜會。





▲蘇貞昌拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

雖然一整天幾乎都在立法院拜會，但蘇貞昌下午拜訪完時代力量黨團時就趁空回行政院處理公務，還為了爭取時間，快步走回政院，讓一旁跟著政院幕僚跟出一身汗，驚呼怎麼院長走路這麼快；據了解，蘇貞昌是趕回政院主持內部會議，期待將剛上任需要協調的事情都趕緊完成，縮短磨合期，到立法院之前也還是持續討論非洲豬瘟的防疫事宜。

沒想到蘇貞昌與王金平會談結束後也完全不浪費時間，拉著陳其邁一路邊走邊聊再度步行回行政院，爭取時間討論，也讓身旁幕僚都跟出一身汗。

▲蘇貞昌拜會蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌拜會國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）