求親民黨團多幫忙　蘇貞昌「哇第二次做了啦、是內行不是外行」

▲行政院長蘇貞昌拜會立法院親民黨團。（圖／記者賴于榛攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長蘇貞昌15日啟動拜會立法院之旅，來到第三站親民黨團時指出，希望親民黨團一定要多多支持，「讓我們好做」，自己一定會盡力做好，請黨團多指教，「哇第二次做了啦！有心要做、承擔重擔，是內行不是外行」。

蘇貞昌14日甫上任，原先就要拜會各黨團，但最後選擇遠赴桃園機場視察非洲豬瘟防疫，選擇先做事再做人，翌日則在政院三長、發言人與民進黨團總召柯建銘陪同下到立法院先拜會院長蘇嘉全，接著沿途拜會國民黨團、親民黨團、時代力量黨團，最後收尾將與前立法院長王金平寒暄致意。行政院發言人Kolas Yotaka受訪時指出，院長沒有預設議題，純粹拜會。

立法院親民黨團現有立委李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞，以及無黨籍的高金素梅所組成，今日由李鴻鈞接受蘇貞昌的拜會。

李鴻鈞說，蘇貞昌扛起這個重任也是非常不容易，黨主席宋楚瑜先前也就預測，賴院長準備要離開的狀況，大概也就只有蘇貞昌來接可以暫時穩住，「宋主席對你很看重」。蘇貞昌則立馬接話說謝謝鼓勵。

對於蘇貞昌第一時間就去機場看豬瘟防疫，李鴻鈞表示，黨團給予非常大的肯定，因為民生經濟都是親民黨一貫的主張，就是百姓優先，為國家有利、人民有利的事情絕對會全力支持。

李鴻鈞也引用宋楚瑜的話提醒蘇貞昌，他說宋主席也特別講過他選過好幾次總統，台灣很像船，他選船長沒選到，也不會把船砸沉，而是應該同舟共濟、把船弄好，不能長期內耗，政黨利益不能大於國家利益，得要以國家利益為優先，只要對的事情都是全力配合、幫忙，「我們的立場原則都是非常清楚」。

蘇貞昌則表示謝謝李鴻鈞給的指教與溫暖，他覺得感謝也感動，自己接這個重任就是要做這些要做的事，也希望在立法院能順利，透過親民黨團以及總召的影響力，持續推動福國利民、拚經濟、民生各方面的政策，期待親民黨多指教也多支持。





對於宋楚瑜的肯定，蘇貞昌請李鴻鈞代轉謝意，也誇讚李鴻鈞與其兄李鴻源在新北市對新北市很多建設與擘劃，他很敬佩，地方上也都覺得這對賢昆仲貢獻良多。



蘇貞昌也強調，大家一路走來可能是不同地方、不同角度、不同的黨，但都是同樣一個國家希望把它做好，雖然行政院、立法院不同單位，可期待親民黨團多多支持，「讓我們好做」，自己一定會盡力做好，請黨團多指教，「哇第二次做了啦！有心要做、承擔重擔，是內行不是外行」。

▲行政院長蘇貞昌率領政院三長拜會立立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌率領政院三長拜會立法院國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）