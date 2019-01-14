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虐童引眾怒！黃國昌籲檢討兒少體系　時力15日邀衛福部官員開記者會

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記者陶本和／台北報導

近期發生蘆洲「肉圓沒加辣」家暴事件，以及永和私立淯薪托嬰中心虐嬰案，讓時代力量黃國昌多次在臉書發文，表達同樣身為父親的怒火，他在接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，現在當務之急應該藉此機會，痛定思痛做全面檢討跟盤整，來推動改革，15日時代力量也將召開記者會，邀集NGO團體與衛福部官員與會，討論修正刑法286凌虐幼童罪。

先前才發生新北市永和私立淯薪托嬰中心爆發虐嬰案，其托嬰中心主任在接受媒體訪問時，一句「那你想怎樣」回應，引爆各界不滿；接著又發生「肉圓沒加辣」的家暴事件。

起因於42歲林父，不滿妻兒買回的晚餐，肉圓沒有加辣，酒後用啤酒鋁罐毆打12歲的兒子，對其妻子也勒脖拖行，導致二人頭部、肩部受傷瘀青；而該影片被傳到網路上後，也引爆「鄉民怒火」，還有2名網友肉搜出林家，上前痛毆林父，引發實施「私刑」的討論。

對於接連的虐嬰、家暴事件，黃國昌也多次在臉書發文表達不滿。他14日下午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，作為一個父親，相信心情跟全天下父母都是一樣的，看到虐童事件心裡非常難過，但他認為，更重要的事情，應該是面對不幸社會現象時，政府怎麼樣來全面盤點。

黃國昌強調，在兒少法律保護的體系，在立法上的執行面到底出了什麼樣的問題，整個兒少保護體系應該要利用這次的機會，痛定思痛，好好做全面的檢討跟盤整，來推動未來的改革工作，「這才是現在的當務之急。」

至於網路上也開始討論「保護令」已經有失效的狀況？黃國昌認為，從刑法凌虐虐童罪，目前的規範的確有不足，正是因為這樣 ，時代力量去年底也推動相關法案的修正。他強調，在家暴保護令方面，現實上面可不可以落實保護意志，執行時可不可以即時提供有受暴風險，不論是婦女、兒少可以提供即時保護，「乃至於說，現在很多托嬰中心當中，對於不適任保母在法律體系方面，一方面強化淘汰監督機制，另一方面，不適任保母，可以有更公開透明的機制讓所有父母可以得到充分資訊，這些都是必須努力的方向」。

另外，在鄉民正義有處理「私刑」的討論上，黃國昌表示，身為父親可以了解大家的憤怒，但台灣畢竟還是法治社會，在法律處理程序上，還不夠完備迅速，會讓大家產生透過私刑正義的方式，「但我還是希望，把整件事導向讓國家社會有更完善的兒少保護體系，這才是接下來應該要進行努力的方向」

對於黃國昌在臉書上呼籲「共同支持修正刑法286條凌虐幼童罪」，時代力量預計15日上午召開記者會，屆時將邀請NGO團體、衛福部官員與會，討論如何來盤點，以及接下來在兒少體系的改革工作。

依據黃國昌在去年底提案刑法286條的修正草案內容，擬修改現行條文，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他 法足以妨害其身心之健全或 發育者，處五年以下有期徒刑；修改為對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他 法足以妨害其身心之健全或 發育者，處一年以上七年以下有期徒刑。

另外，原條文的意圖營利，而犯前項之罪者，處五年以上有期徒刑 ，得併科三百萬元以下罰金；修改為：意圖營利，而犯第一項 之罪者，處五年以上有期徒刑，得併科五百萬元以下罰金。

此外，增列犯第一項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑；致重傷者 ，處五年以上有期徒刑。犯第二項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或十二年以上有期徒刑；致重傷者，處十年以上有期徒刑。同時，修正增列第二百八十六條之一，父母、監護人或實際照顧之人，對於未滿18歲之人犯前條之罪者，加重其刑至二分之一。

▲▼時代力量立委黃國昌。（圖／記者莊喬迪攝）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者莊喬迪攝）

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關鍵字：黃國昌,時代力量,虐童

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