21風味館「烤雞最低66折」　酥炸雞柳限時買1送1

▲21風味館椒麻酥炸雞柳買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

21風味館（21PLUS）推出聖誕節優惠，人氣「椒麻酥炸雞柳買1送1」，還有最低66折起的烤雞、炸雞組合，即日起陸續開跑。另外，回歸的「21熟客券」也開放使用至明年2月3日。

21風味館即日起至1月6日推出「烤雞分享餐特價550元」、「香草烤雞特價369元」、「香草烤雞2隻700元」、「香脆炸雞桶5入特價288元」以及「香脆炸雞桶2桶優惠價538元」，以上優惠不適用於12月24日、25日、31日及1月1日；12月10日至1月20日，還有椒麻酥炸雞柳買1送1。

▲21風味館熟客券限時使用至2月3日。（圖／翻攝21風味館臉書粉專）

另外，21風味館限定「21熟客券」限時開放使用至明年2月3日，有4大夯品買1送1，包括時蔬雞汁飯、中薯霸、黃金飯捲、鮮蔬濃白雞湯，以及6大指定品項、套餐最低下殺66折。

▲三商炸雞推年終慶活動。

三商炸雞則迎來年終慶活動，原價410元的「雞腿酷滋桶」特價199元，下殺49折，內含2隻酷樂雞腿及1斤重的滋汁腿排塊；「灑粉酥炸棒腿」特價99元，現省50元；「炸雞買3送3」買3隻墨西哥醬辣雞腿送3塊義式炸雞，義式炸雞可選辣或不辣，以上優惠內用、外帶皆適用，限時開跑至12月22日。

三商i美食會員還有專屬回饋，12月19日前於APP使用3點即可兌換優惠券，享雞腿酷滋桶197元、灑粉酥炸棒腿97元，優惠券使用期限至12月22日，適用內用、外帶。