臉書加他女友　妒男公車站持菜刀害「情敵」失去半個肝

英國西約克郡一名男子因為不滿有人在臉書要加他女友,竟然就把對方當成「情敵」並持刀攻擊,在胸口造成長達30公分的傷口、失去半個肝臟,傷勢十分嚴重。法官認為受害男加臉書,只是想和女子「交個朋友」,被告卻做出如此激烈的反應,決定判他入獄7年。

這起事件發生在去年10月,26歲男亨特(Ross Hunter)突然在公車站,拿出一把菜刀攻擊霍根(Aaron Hogan),朝對方胸口砍了一刀企圖把人殺死。身受重傷的霍根為了逃命,甚至負傷攀爬過一個高達1.8公尺的大門,以躲避殺紅眼的亨特,當時他倒在地上以為自己死定時,幸好被路過的民眾相救,亨特則回到車上開車潛逃。

霍根入院後發現,他失去了半邊的肝臟,並且嚴重的傷勢造成感染,得接受輸血治療,留院8天後情況才逐漸穩定,但胸口留下了長達30公分的傷疤。法官近來審理此案時認為,亨特竟然因為一個小誤會,就持刀想要致人於死地,形容被告是一個「膽小又卑鄙」的人,最後雖然判刑7個月,但也警告亨特,若是再犯就會被判終身監禁。

