臉書加他女友　妒男公車站持菜刀害「情敵」失去半個肝

▲受害男子在等公車時，突然遭人持刀攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國西約克郡一名男子因為不滿有人在臉書要加他女友，竟然就把對方當成「情敵」並持刀攻擊，在胸口造成長達30公分的傷口、失去半個肝臟，傷勢十分嚴重。法官認為受害男加臉書，只是想和女子「交個朋友」，被告卻做出如此激烈的反應，決定判他入獄7年。

這起事件發生在去年10月，26歲男亨特(Ross Hunter)突然在公車站，拿出一把菜刀攻擊霍根(Aaron Hogan)，朝對方胸口砍了一刀企圖把人殺死。身受重傷的霍根為了逃命，甚至負傷攀爬過一個高達1.8公尺的大門，以躲避殺紅眼的亨特，當時他倒在地上以為自己死定時，幸好被路過的民眾相救，亨特則回到車上開車潛逃。

霍根入院後發現，他失去了半邊的肝臟，並且嚴重的傷勢造成感染，得接受輸血治療，留院8天後情況才逐漸穩定，但胸口留下了長達30公分的傷疤。法官近來審理此案時認為，亨特竟然因為一個小誤會，就持刀想要致人於死地，形容被告是一個「膽小又卑鄙」的人，最後雖然判刑7個月，但也警告亨特，若是再犯就會被判終身監禁。