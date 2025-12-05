　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郵輪客113萬人次創新高　交通部3措施保障權益：行程延遲按日賠償

▲▼國際郵輪歌詩達郵輪莎倫娜號，3月份即將於高雄港展開4趟母港航次。（圖／台灣港務公司提供）

▲今年郵輪進出港旅客估113.5萬人次，創下歷史新高。（資料圖／台灣港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

郵輪旅遊爆發，交通部統計，今年郵輪進出港旅客估113.5萬人次，超越疫情前105萬人次，創史上新高。為保障旅客權益，交通部祭出3項措施，包括航港局擔任郵輪主政機關、以母港營運之外籍郵輪公司在台要設分公司或委託代理處理消費爭議，郵輪定型化契約明年陸續強化上路，若行程延遲可按日賠償團費。

今年4月一艘歌詩達郵輪莎倫娜號行程中故障，3千名旅客一度受困日本沖繩，衍生消費爭議，為強化郵輪旅客權益保障，交通部航政司長韓振華表示，為強化郵輪旅客權益保障，將積極推動三項精進作為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一項為指定航港局為郵輪主政機關，負責整體協調與督導，未來如發生重大消費爭議案件，也將會同觀光署成立「郵輪消費爭議處理小組」，邀集相關消費者保護機關、旅行社、郵輪公司及船務代理共同研議處理。

韓振華指出，因郵輪運能量體龐大，主流型郵輪少則2000名旅客，多至5000至6000名旅客，為能有效處理消費爭議，第二項精進作為要求郵輪公司自115年1月1日起，如在台以母港營運載運旅客，應設立分公司或委託我國船務代理業負責處理消費爭議案件，強化在地責任、落實在地管理。

▲▼交通部航政司長韓振華。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部航政司長韓振華。（圖／記者李姿慧攝）

韓振華進一步透露，目前初步了解，目前115年在台以母港營運載客主要有3家，包括麗星郵輪、地中海郵輪和歌詩達郵輪，初期委託船務代理業在台營運，有些將考慮設分公司。

第三項則是全面檢討完備郵輪定型化契約應記載及不得記載事項規範。韓振華說明，觀光署目前雖已訂定「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，主要適用於團體旅遊，針對多數郵輪旅客屬於未派領隊之個別旅遊型態，觀光署已研議增訂「郵輪國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，預計在今年底前提出相關草案。

另針對郵輪公司直接銷售或是委託旅行業代售之郵輪產品，航港局已研訂「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，目前草案已送行政院消費者保護處審議中，最快115年即可上路。

▲▼郵輪旅次及保障旅客權益三支箭。（圖／交通部提供）

▲郵輪旅客權益保障三支箭。（圖／交通部提供）

韓振華舉例，郵輪定型化契約草案規劃，契約審閱期不得少於3天；退費部分，旅客解除契約若在出團前90天前，應賠償20%費用，出團前60天到89天解約賠償40%，32天到59天前解約扣60%，16天到31天前解約扣80%，出發前15天內解約則要賠償團費100%。

此外，草案也規劃，如果郵輪故障或可歸責業者因素，導致行程延誤，可以按日請求賠償，賠償依照費用除以日數計算，若延誤5小時以上以一日計費；若是不可抗力因素，雙方要解除契約，則不需要負損害賠償責任，將扣除必要費用退還剩餘款項，相關定型化契約預估明年上半年起陸續上路。若業者違反定型化契約，可依消保法開罰3萬到30萬元。

韓振華指出，在定型化契約應記載及不得記載事項草案尚未完成訂定前，觀光署已先訂定「郵輪艙房販售協議」，並已於114年11月19日函請旅行業者落實辦理，俾維護郵輪旅客權益。

▲▼郵輪旅次及保障旅客權益三支箭。（圖／交通部提供）

▲郵輪旅客今年將創下新高。（圖／交通部提供）

根據郵輪預報資料顯示，114年郵輪來台將超過560艘次，可恢復至疫情前108年671艘之8成5，郵輪進出港旅客人數亦可望超越108年度之105萬人次，可達113.5萬人次，其中外國旅客進出港預估可超過40萬人次，也創下歷史新高。

韓振華指出，115年郵輪來台目前預報已有600艘次，人數預估可望再創歷史新高，其中17萬噸級地中海榮耀號也將於115年3月以高雄為母港首航高雄，成為高雄港有史以來最大噸位的國際郵輪，台中港也將於疫情後再度迎來國際郵輪停靠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號：用到一半壞了
董座毆打運將！　妻子公開道歉了
快訊／朴寶劍「衝往粉絲群收信」！　她當場哭出來
各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝
天道盟主「鐵霸」3人到案！涉毆打運將
快訊／鯛魚排藥檢烏龍　懲處出爐
快訊／鯛魚排藥檢「不小心」出大包　2檢座衝實驗室搜證1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號：用到一半壞了

董座毆打運將！PAZZO總監道歉：無法認同任何不當的行為

小紅書被鎖「1類人」受影響最大！法律YTR：會被騙，到哪都會被騙

有20萬粉！他喊同意「TikTok也禁一禁」：我更在乎台灣人的安全

不做美甲了！她曝「出國前必剪指甲」　一票人曝原因：很重要

快訊／鯛魚排藥檢烏龍延燒！衛生局6人遭懲處　局長被嚴厲告誡

郵輪客113萬人次創新高　交通部3措施保障權益：行程延遲按日賠償

台鐵「內壢=中壢」電車線異常　單線運轉列車延誤

台中醫院推母嬰「一站式」健檢　打預防針、產檢一次搞定

公開「詐騙排行榜」小紅書沒在前8　Cheap見第1名：納管有用嗎？

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號：用到一半壞了

董座毆打運將！PAZZO總監道歉：無法認同任何不當的行為

小紅書被鎖「1類人」受影響最大！法律YTR：會被騙，到哪都會被騙

有20萬粉！他喊同意「TikTok也禁一禁」：我更在乎台灣人的安全

不做美甲了！她曝「出國前必剪指甲」　一票人曝原因：很重要

快訊／鯛魚排藥檢烏龍延燒！衛生局6人遭懲處　局長被嚴厲告誡

郵輪客113萬人次創新高　交通部3措施保障權益：行程延遲按日賠償

台鐵「內壢=中壢」電車線異常　單線運轉列車延誤

台中醫院推母嬰「一站式」健檢　打預防針、產檢一次搞定

公開「詐騙排行榜」小紅書沒在前8　Cheap見第1名：納管有用嗎？

外資續買368億元　聯電攜手Polar合作、居單日買超首位

習近平與馬克宏都江堰進行友好交流　中法簽署發布5項聯合聲明

根本是「專櫃最美指甲油」！磨砂小方瓶搭配5種裸粉色仙爆

Netflix被爆砸千億收購華納影業！　好萊塢連署阻擋：院線會完蛋

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊「只是8歲小孩」　嘆因選戰變政治事件

小紅書發生大量詐欺案仍未配合調查改善　行政院：支持內政部作為

快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號：用到一半壞了

直擊／Stray Kids降臨高雄帥哭！　成員受傷「坐輪椅現身」惹粉心疼　

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉　超兇殘手法曝

董座毆打運將！PAZZO總監道歉：無法認同任何不當的行為

【大愛不止於生前】羅東女病患腦死器捐　救護車接力送心肺延續生命

生活熱門新聞

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

快訊／台鐵貨物列車「調車人員遭撞」身亡　事故原因釐清中

即／鯛魚錯檢求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

交往竹科男「像和ATM談戀愛」　她想分全看傻

她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持

冬至罕見巧遇天赦日　命理師示警「恐收一波人走」

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

FB、LINE也該封！投資網紅轟「明年用選票教訓你們」

台人飛日本「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭

更多熱門

相關新聞

貨運駕駛「低薪導致過勞」　工會呼籲：訂定安全運費

貨運駕駛「低薪導致過勞」　工會呼籲：訂定安全運費

交通部擬修法明訂大貨車駕駛每日手握方向盤開車時間不得超過10小時，每開4小時至少休息30分鐘以上，違規可罰9千到9萬元。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今(4日)赴交通部陳情，質疑修法無法改善駕駛過勞，因低薪仰賴長工時勞動增加班費才能維持生計，呼籲訂定安全運費，讓駕駛在安全工時下獲得合理薪資。

台灣測速照相密度「日本307倍」　立委批：罰單數量有點可怕

台灣測速照相密度「日本307倍」　立委批：罰單數量有點可怕

馬太鞍溪鋼便橋重建進度超前　預計明年1月搶通

馬太鞍溪鋼便橋重建進度超前　預計明年1月搶通

立委提淡江大橋先辦「地方鄉親體驗」活動　陳世凱：一定滿足需求

立委提淡江大橋先辦「地方鄉親體驗」活動　陳世凱：一定滿足需求

台人飛日本「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭

台人飛日本「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭

關鍵字：

郵輪旅遊旅客交通部消費爭議定型化契約航港局

讀者迴響

熱門新聞

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

全台第3家「島語」12/29開幕

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　醫揪出真相

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面