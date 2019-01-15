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經濟衰退也要捍衛主權　英國工業區最挺脫歐

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▲▼英國工業區最挺脫歐。（圖／路透）

▲▼英國工業區最挺脫歐。（圖／路透，下同）

記者張方瑀／綜合報導

英國國會將於當地時間15日表決脫歐協議，國內反對協議聲浪不斷，可能造成無協議脫歐、延期脫歐，甚至「後悔脫歐」。有研究報告指出，英國的經濟地位雖不會因脫歐而產生重大影響，短時間內仍舊會經歷一場陣痛期，尤其在仰賴歐盟勞動力、進出口投資的重工業區，不過有趣的是，這些地區反而是脫歐派主力，他們認為，「主權比經濟更重要。」

根據英國銀行集團CYBG研究，基於產品進出口、勞動力供應、外國直接投資等指標，西密德蘭郡（West Midlands）是脫歐後影響最大的地區之一，西密德蘭郡屬於工業區，當地許多工廠的勞動力都仰賴歐盟各國，以及許多歐盟企業的直接投資，脫歐後肯定會重創該地區經濟。矛盾的是，2016年英國舉行脫歐公投時，西密德蘭郡支持脫歐的得票率高達59%，為英國12個郡最高。

▲▼英國工業區最挺脫歐。（圖／路透）

薩塞克斯大學（University of Sussex）研究估計，就算國會接受梅伊的脫歐協議，採取漸進式脫歐，也會導致西密德蘭郡喪失3萬個工作機會，就業人口萎縮1.2%，更不用說無協議脫歐所帶來的更大衝擊。但對於許多脫歐支持者來說，移民、法律、主權等問題比經濟還要重要，YouGov民調公司最近的調查顯示，跟留歐派相比，支持脫歐的選民較不擔心脫歐後通膨嚴重、失業率升高和收入下降的後果。

43歲的多布森（Angus Dobson）表示，他已經準備好面對脫歐造成的經濟下跌，「對我來說最重要的就是主權，我們能從脫歐獲得的長期效益就是主權，它值得用經濟下跌來交換。」現年21歲，支持脫歐的格林（Laura Green）認為，她最擔心來自歐盟的非法移民，英國應該優先幫助國內既有的貧窮與弱勢族群。

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關鍵字：英國,脫歐,歐盟,脫歐協議

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