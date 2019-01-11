自強號主風泵故障仍發車　黃國昌怒譙：混帳台鐵

▲自強號1月10日的儀表版，顯示「主風泵故障」。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

政治中心／綜合報導

台鐵普悠瑪2018年10月21日發生出軌事故，造成18人死亡、百餘人輕重傷，是近年來國內火車意外最嚴重死傷，案件仍調查中。對此，時代力量立委黃國昌11日在臉書貼出2張照片，指自強號今年1月的「車輛交接表」寫著「主風泵故障」，但車輛繼續開，「混帳台鐵，主風泵故障還繼續在發車！」

黃國昌解釋，一張照片是某編組自強號今年1月的「車輛交接表」，紀錄主風泵故障，但連續數天司機員還是必須接車繼續開（例如，最後一欄紀錄9日，主風泵故障）；另一張照片是同一編組自強號1月10日的「儀表版」，顯示「主風泵故障」，當時上午八點五十，車輛正在使用中。

▲今年1月的車輛交接表，紀錄主風泵故障。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

黃國昌痛批，這不是什麼小故障，這是「主風泵」壞掉，「台鐵忘了普悠瑪嗎？怎麼能夠草菅人命到這種程度！」，這些問題台鐵高層絕對知情，司機接到故障車被迫要開、車輛進廠維修人員不敢簽名，「能怪他們嗎？維修人員根本沒有料可以換呀！」

黃國昌指出，這些問題，他早在質詢時點出來，「還記得我在專案報告質詢麥克風被消音後、對賴院長的大吼提醒嗎？台鐵也早承諾絕不再犯！」，結果台鐵高層不僅沒解決問題，竟透過下封口令來掩蓋問題。

黃國昌還說，賴清德內閣總辭，希望在總辭前，先下令將欺騙社會的台鐵局長張政源革職，「到底還要再幾次悲劇、還要再幾條人命，台鐵高層才會真的檢討改進？」，人命關天，希望趕快真正改革、別再強迫司機硬開連主風泵都壞掉的故障火車。