財訊／都更修法黑影盤旋柯建銘電話不斷⋯

文／郭瓊俐

《都市更新條例》過去20年來共修法8次，一路走來推動都更仍是困難重重，進度緩慢。2018年12月底，立法院3讀通過的《都更條例修正案》，對容積獎勵有明確規定、簡化都更申請程序，並透過「3加1」爭議處理機制，解決釘子戶問題，可望讓台灣的都更進程往前邁進。

不過在過程中，各方不斷角力，甚至為了特定個案，黑道、白道都介入關切。內政部次長花敬群和時代力量立委黃國昌還在協商時發生爭執，黃國昌中途離席。最後民進黨團在院會以多數決，通過內政部版本為主的《都更條例》。

知情人士指出，《都更條例》在立法院內政委員會審查時，時代力量立委從未關切過此案。去年3月委員會通過初審，展開朝野協商時，黃國昌突然參與協商並提出6條增修條文。其中最有爭議的是第3條，定義合法建築物所有權人時，黃國昌堅持在建築物所有權人之外，加上「事實上處分權人」。

各方勢力關切

院會表決通過內政部版本

參與審議的立委指出，不動產處分以登記為要件，「事實上處分權人」指的是頂樓加蓋或其他沒有權狀的違建戶；這意味違建戶也可以參與都更，在法律上完全違反公平原則。

此外，第24條之一有關處理爭議機制規定，黃國昌加入「實施者之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人、代理人或其他受實施者指揮監督之人，若在過程中有強暴、脅迫、行賄、組織犯罪、傷害、詐欺或偽造文書等不法行為，已擬定之都更計畫不得核准，已核准者應予撤銷」等規定，亦即「排黑條款」。

這個條款引發爭議，因為在都更過程的任何一個環節，若出現製造事端的刑事案件，整個都更案即被撤銷。民進黨團總召柯建銘因此稱之為「引黑條款」；內政部次長花敬群也反對，擔心若通過此條文，都更條例形同被卡住。

黃國昌去年9月曾偕同律師林永頌，為中泰花園廣場都更案的「釘子戶」召開記者會，表示中泰花園案就是典型不肖財團建商以要挾方式，讓住戶在恐懼下被迫放棄應有權益的案例，他要求在《都更條例》納入排黑條款。

因時代力量的意見而卡住的《都更條例修正案》，送入院會協商時，黃國昌撤回第3條建築物所有權人之外加上「事實上處分權人」的條文，也在24條之一排黑條款中，大幅縮小排黑主體與刑事案件範圍。但內政部還是不同意，最後動用表決，否決這項條文。

柯建銘在院會發言時，直接點名黃國昌舉起道德大旗，事實上是引進黑道條款，「目前就有一個案子在等著這樣的處理，大家還不清楚嗎？」他也表示，在協商過程中，還有人一直打電話來「叫我們一定要接受」，「哪個律師在打這個案子、後面還有什麼黑道背景，這個太複雜了！不要為個案立法，還要舉起道德的大旗。」至於打電話施壓的人是誰，柯建銘事後不願意多講，只強調「黑幕重重」。…(本文節自財訊572期，詳全文)

延伸閱讀：

柯建銘：這是我看過最赤裸裸的利益爭奪



「英式領導」大走調 選舉專家變輸家

