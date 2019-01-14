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黃國昌怒譙肉圓惡爸「太可惡」　籲支持修正刑法286凌虐幼童罪

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▲▼立委黃國昌陪同普悠瑪罹難者家屬前往交通部召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

新北市蘆洲「肉圓沒加辣」家暴事件引起全民公憤，時代力量立委黃國昌也在臉書轉貼新聞，怒譙真的「太可惡了」，並強調，「強化兒少保護體系，真的刻不容緩！」呼籲，「請大家共同支持修正刑法286凌虐幼童罪」。

42歲的林父不滿妻兒去買晚餐的肉圓卻沒有加辣，酒後氣得用啤酒鋁罐毆打12歲的兒子，就算孩子連喊20多次對不起仍不罷休，甚至對妻子勒脖拖行，導致兩人頭部、肩膀受傷瘀青，12日送往新光醫院治療。

而這部施暴的影片在網路上流傳開後，2名網友13日肉搜出林家，並趁著他應門時衝上前痛毆，直到上救護車前都是一路被追著打。

至於受害母子的安置問題，蘆洲警方表示，已經通報兒少保護及高風險家庭，母子倆對林男也提出傷害告訴，同時聲請緊急保護令，目前已移往安全的處所。

▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」警申請家暴令。（圖／爆料公社）

▲肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」警申請家暴令。（圖／爆料公社）

另外，涉嫌動手的2名網友則被依違反社會秩序維護法；由於林父之後會再另尋住處，且暫時不會返家，為了避免造成社區安寧的壓力，也希望民眾能理性，別再前往住處關心，警方會全力處理整起案件。

▲▼黃國昌看到家暴新聞，深感痛心。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲黃國昌看到家暴新聞，深感痛心。（圖／翻攝黃國昌臉書）

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關鍵字：黃國昌,肉圓,家爆

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