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蔡英文主持典禮　蘇貞昌率內閣在總統府內宣誓一次看

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▲▼蔡英文總統今（14）日上午主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」。。（圖／總統府提供）

▲蔡英文總統今（14）日上午主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文14日上午主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」。宣誓人由行政院院長蘇貞昌帶領宣讀誓詞，在宣誓後，總統逐一向宣誓人握手祝賀，蔡英文政府新的內閣團隊正式成軍。

本次宣誓儀式，由副總統陳建仁、司法院院長許宗力、考試院院長伍錦霖、監察院院長張博雅、總統府秘書長陳菊、國家安全會議秘書長李大維等人在場觀禮；而宣誓人員有行政院副院長陳其邁、政務委員林萬億、政務委員張景森、政務委員吳政忠、政務委員兼國家發展委員會主任委員陳美伶、政務委員鄧振中、政務委員唐鳳、政務委員羅秉成、政務委員兼行政院公共工程委員會主任委員吳澤成、政務委員龔明鑫。

▲▼蔡英文總統今（14）日上午主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」。。（圖／總統府提供）

另外，也包括行政院秘書長李孟諺、行政院發言人谷辣斯•尤達卡（Kolas•Yotaka）、內政部部長徐國勇、外交部部長吳釗燮、國防部部長嚴德發、財政部部長蘇建榮、教育部部長潘文忠、法務部部長蔡清祥、經濟部部長沈榮津、交通部部長林佳龍、勞動部部長許銘春、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、衛生福利部部長陳時中、行政院環境保護署署長張子敬。

此外，還有同意留任的文化部部長鄭麗君、科技部部長陳良基、行政院大陸委員會主任委員陳明通、金融監督管理委員會主任委員顧立雄、僑務委員會委員長吳新興、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正、原住民族委員會主任委員夷將•拔路兒（Icyang•Parod）、客家委員會主任委員李永得、行政院主計總處主計長朱澤民、行政院人事行政總處人事長施能傑、行政院原子能委員會主任委員謝曉星、北美事務協調委員會主任委員林良蓉等人。

隨後行政院召開聯合交接典禮，賴清德正式交棒給蘇貞昌。蘇貞昌在致詞時指出，在賴清德建立的這個基礎上，他有很多要接續要做的工作，不能在自己的理想環境來做，只能捲起袖子「撩下去」，並提醒閣員要接地氣，且只有成績才是一切，人民感覺好才是王道，現在就要開始衝。

▲▼蔡英文總統今（14）日上午主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」。。（圖／總統府提供）

蘇貞昌說，過去一段時間他和總統交換意見，都是希望扛著重擔，而賴清德基於責任責任政治的信念選擇離開，雖然是萬般不捨但只有尊重，過去這段時日他也與賴清德深談，賴清德希望能夠讓政局穩定，在既有基礎上回應民意做出成績，因此他看到這個情況，也不願意一輩子的努力就此落空，基於對國家的責任、對人民的責任、對土地的熱愛決定承擔這個重責大任，「我很感謝過去團隊立下的基礎，感謝短短兩天同仁願意共組團隊邁步前進」。

蘇貞昌強調，在賴清德建立的這個基礎上，他有很多要接續要做的工作，不能在自己的理想環境來做，只能捲起袖子「撩下去」，並提醒閣員要接地氣，且只有成績才是一切，人民感覺好才是王道，現在就要開始衝，期待得到人民多一點支持讓人民更有感，天佑台灣。

▲▼蔡英文總統今（14）日上午主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」。。（圖／總統府提供）

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關鍵字：蘇貞昌,蔡英文,總統,總統府,民進黨

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