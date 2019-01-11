影／掉飯粒就被打！淯薪前員工爆：出言勸阻被反嗆「有人告了再說」

地方中心／新北報導

新北市私立淯薪托嬰中心驚爆虐童事件，前員工紛紛挺身爆料。有員工指出，曾經看過有小朋友吃東西不小心掉在地上就被打，針對學習能力差的孩子還會出言諷刺，但因在離職之前被要求要簽保密條款，這些事件直到現在才被爆出。

▲虐童事件爆發，前員工紛紛出面爆料。（圖／翻攝臉書）

▲前員工指出孩童飯粒掉地版就會被打。（圖／翻攝臉書）

事件爆發至今短短不到1週的時間，就有多名前員工因看不下去幾位虐童老師的作為，紛紛挑出來指控，如果小朋友吃飯不小心將飯粒掉在地上就會被打，若還哭就會被主任拖到角落繼續打，打完後就沒有再繼續餵食，而是被放任。

另外，當時中心內有幾個1-6個月大的嬰兒，照顧的老師不但沒有餵奶，都讓孩子自己喝，甚至連拍嗝都沒有，前員工直呼「太危險了！」前員工再爆料，中心內的老師面對學習能力較差的孩子，還會出言諷刺，甚至會巴頭大罵「你很笨！」

前員工對虐童老師的行為看不下去，曾經出言問「難道不怕被告嗎？」但卻被回嗆「有人告了再說！」最後她受不了決定離職，離職之前，主任還要她們簽保密條款，不准提這些事，讓她相當傻眼。

▲前員工離職前還被主任要求簽保密條款。（圖／東森新聞）

對此，涉案的3名虐童老師已經確定將永不錄用，社會局也將3人個資公佈在相關網站上，並提出相關事證移送新北地方檢察署偵辦，涉案教師恐怕將會面臨5年以下有期徒刑。

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