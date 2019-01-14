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婚宴菜「米糕、雞湯」藏玄機！　生魚片竟是「地雷菜單」

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▲欣葉招牌菜，，紅蟳米糕。（圖／記者黃士原攝）

▲喜宴通常都會有米糕，上面可能放紅蟳或蝦子。（示意圖／記者黃士原攝）

生活中心／綜合報導

婚宴菜色吃來吃去都是涼菜拼盤、雞湯、紅蟳油飯這些菜，有人就好奇這其中原因。據了解，除了每道菜都有背後的意涵，餐廳業者也透露生魚片是「地雷菜單」，就算新人想指定，餐廳也不一定願意接。

無論是流水席或在飯店辦婚宴，通常菜色第一道都是涼菜拼盤，接著會有米糕、雞湯等，總而言之吃來吃去，菜色的變化就是那些，有民眾好奇，這些菜單會這樣安排是否有原因？根據《三立新聞》報導，業者表示，這些菜背後都是有含意的。

▲台灣人就吃海鮮　凱撒吃到飽餐廳的螃蟹、生魚片人氣最高，朋派自助餐廳。（圖／記者黃士原攝）

▲生魚片不是人人都喜歡。（示意圖／記者黃士原攝）

業者指出，第一道拼盤是美食大集合，通常是由5種菜結合而成，象徵「五福臨門」，再來米糕、雞湯有節節高升和起家的含意，如果出現清蒸魚，則是要展現主人家有滿滿人情味、用料有青（台語，意旨新鮮）的形象。

另外，有些人也會準備封肉，「大封（升官）就是封肉」，讓親朋好友沾沾喜氣，而有些餐廳的第一道拼盤有生魚片，有些則無，業者表示，生魚片算是地雷菜單，因為不是每個人都敢吃生魚片，維持新鮮度也有一些困難，通常會用涼拌海鮮或肉類替代。

先前有網友討論，婚宴到底哪一道菜最猛？不少網友狂推紅蟳米糕、炸湯圓等基本菜色，也有人說冷盤、鐵板魚、蜜汁火腿雙拼都很棒，甚至有精明鄉民力推「封肉啦，自食打包兩相宜」。

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關鍵字：生魚片,喜宴,菜單,喜酒

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