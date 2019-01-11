麥當勞什麼最好吃？　鄉民力推「3個神級餐點」

▲你認為麥當勞最神的產品是什麼？（示意圖／記者徐恩樂、廖明慧攝）

生活中心／綜合報導

麥當勞先前停產焦糖奶茶，昨又宣布熱巧克力也要走入歷史，引發大批愛好者不滿「秒哭，天冷的好夥伴」。有網友就在PTT八卦版（Gossiping）發文詢問「麥當勞推出過最好吃的東西是啥？」除大推自己喜歡的餐點，也引發鄉民討論。

原PO表示，雖然有不少人反映麥當勞本土化後，餐點少了一點以前的味道，但覺得辣味雞塊滿好吃的，「害我兩天就想吃一次」，以及從前的搖搖薯條也不賴，希望其他人也能說一下自己心中的麥當勞神級商品。

▲還我焦糖奶茶rrrr。（圖／取自還我焦糖奶茶粉專）

對此網友表示，焦糖冰奶茶、奶昔等都是經典，「X還我焦糖奶茶」、「年輕人可能不知道，麥當勞的奶昔才叫讚」、「我不吃麥當勞，但我會專門去買奶昔」，最多人力推的則是「板烤雞腿堡」，「現在的嫩煎雞腿堡我只吃得下少醬或不要醬」、「絕版的最好吃= =」，也有人說「我覺得好吃的單品在他們菜單上都活不久」。

另外美國媒體《Mashed》曾報導，麥當勞有哪些餐點是連員工也不吃，其中包含用「McCafé」機器製作的飲料、麥香魚等，飲料是因為機器很難清潔，裡面可能有噁心汙垢，麥香魚則是比較少人點，所以會一直在加熱區，不太新鮮。對此台灣網友認為，美國麥當勞不等於台灣麥當勞，「我做過麥當勞，比起便當店算衛生很多了」。

▲板烤雞腿堡也回不去了。（圖／取自麥當勞官網）