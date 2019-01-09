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南部辦桌「現切生魚片」吃到飽！　第3道驚見「吊掛天使紅蝦」網友全跪

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▲南部辦桌「現切生魚片」吃到飽！　第3道驚見「吊掛天使紅蝦」網友全跪。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲師傅直接現切生魚片。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

有別於以往傳統辦桌給人的印象，現在不只食材升級，還有南部辦桌竟把日本料理師傅找來，直接現切生魚片給賓客享用，席間更有天使紅蝦、魚翅烏骨雞等高級料理，讓參加的朋友大開眼界，也讓網友們驚呼「太大器了吧！」

一名崔姓網友日前到南部參加喜宴，沒想到這場辦桌走豪華路線，竟能現場看到師傅在料理台上處理漁貨，而一塊塊肥美鮭魚直接讓賓客吃到爽，當然不只有霸氣開場，緊接著第二道魚翅烏骨雞上桌後，又是一陣讚嘆。

▲南部辦桌「現切生魚片」吃到飽！　第3道驚見「吊掛天使紅蝦」網友全跪。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼真的下重本耶。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲南部辦桌「現切生魚片」吃到飽！　第3道驚見「吊掛天使紅蝦」網友全跪。（圖／翻攝自爆廢公社）

更厲害的是，連貴桑桑的天使紅蝦也現身，而且擺盤還是一隻隻掛吊鐵架上，真的是高調又霸氣。他在「爆廢公社」po文分享，笑說「南部辦桌　生魚片吃到飽」，掀起一陣討論，也讓大家羨慕不已。

對此，網友們紛紛回應，「多包1千」、「太霸氣了」、「加一加一，我也要去」、「超厚」、「鮭魚耶」、「南部就是霸氣」；另外，也釣出有經驗的網友，笑說「我去將軍吃喜酒也遇過一次。」

▲南部辦桌「現切生魚片」吃到飽！　第3道驚見「吊掛天使紅蝦」網友全跪。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲看起來好肥美。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外，曾有辦桌達人指出，同為1萬元的單，辦桌能出現龍蝦、石斑、大草蝦、鮑魚佛跳牆等海鮮料理，但等價飯店的單根本無法，而且辦桌的衛生條件絕不會輸太多，也不跟主家加收10%的服務費，「要搞預算無上限，辦桌絕對不會輸飯店，只是要看主家口袋深不深。

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關鍵字：辦桌,南部辦桌,生魚片,現切生魚片,天使紅蝦,喜宴,生魚片吃到飽,爆廢公社

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