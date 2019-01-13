喝喜酒被通知「吃素1人加600」！網怒勸別去　專業老媽PO神分析

▲參加婚宴，吃素竟然要加價？（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

近年來因為各種原因選擇吃素食的人越來越多，平常若是自己煮還算方便，但要到外面吃飯可能就會遇到很多障礙。一名網友就在臉書「爆廢公社」PO文提到，他是吃素食的，準備去參加朋友婚宴，沒想到對方跟他說一個人最少要加600，希望吃素的他能吸收這筆費用加在紅包裡，讓網友好傻眼。



這名網友PO出跟準新娘朋友的對話截圖，他提到，「直到近日才瞭解參加喜宴吃素食桌是需要加價費用的」。對話內容中，準新娘告訴他，「我老公說素食套餐要另外加價喔，跟你說一聲」、「餐廳說最少一人600，也有800，看你們要哪種」。

接著這名新娘直接問「那費用是你要一起算在紅包內嗎？不好意思因為我們幾乎都葷食，所以餐廳才會另外收費」。原PO則回說會跟爸媽討論之後再回覆對方。

這則貼文引起網友討論，許多人都批評這樣已經失去了婚宴的本意，感覺新人只是想藉此「撈錢」，網友留言提到，「如果要這麼計較的話，都不要辦最省錢」、「 那就別去了吧」、「我結婚時也有素食桌沒貴成那樣」、「這是新人們要自己吸收的吧！我是帶著祝福你們的心去參加喜宴的，也包了紅包以表祝福，然後因為我吃素，你還要跟我再多收錢？」、「素食加費用也是新人要處理的」、「現在結婚到底是為了什麼在辦喜宴啊」。

也有一位4年內幫兒女辦完兩次婚宴的媽媽出面專業解析，她提到，「素食的確是要另外收費，但那是因為是『位上』，為了不把結伴而來的親人因為葷素不同拆坐不同桌次，素食餐是單份位上至葷食桌之間，這之間有很多繁瑣的細節要溝通掌握，是個細緻活，每位再外加收費1200」。

但她也提到，並沒有告知吃素親友有額外加錢，「真的就是一種同喜的心，去操辦兒女的喜宴，能來都是心意，都很感恩，紅包隨各人財力，一定有大有小，不要想靠婚宴海撈一筆，但也絕不可能賠錢的。」