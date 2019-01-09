金門防疫戰／1萬1千頭豬不夠吃　攤商憂豬瘟失守：不怕是騙人的

▲金門當地豬肉攤商仍憂心豬瘟，「金門地小，如果擋不住疫情，擴散速度一定很快，說不怕是騙人的！」（圖／記者王亞志攝）

記者 王亞志、陳以昇／金門報導

防堵豬瘟恐變長期抗戰！金門伴手禮業者、特色小吃店生意受衝擊，接待團客的大型餐廳，為了挽救「直直落」的業績，配合台灣遊客要求避開豬肉菜單，另一方面陸客對於豬瘟疫情「處之泰然」，餐廳生意在兩方平衡下衝擊降低。因金門全島僅1萬1千頭豬隻，島上每天屠宰的豬隻根本不夠金門人吃，攤商擔憂若豬瘟失守「不怕是騙人的」。不過從金門防疫拉警報後，豬肉攤生意幾乎不受影響，民眾照買照吃。

▲非洲豬瘟逼近，金門全島防疫大作戰，要捍衛全島1萬1千餘頭豬隻健康。（圖／記者王亞志攝）

「一頭從大陸飄過來的死豬，一條限制金門豬肉輸台的禁令，加上媒體大肆報導，搞得金門已經淪為非洲豬瘟區！」在金城東門市場販賣豬肉和自灌香腸的楊老闆再次強調，「金門根本沒有爆發疫情，一條禁令卻讓這裡的豬隻貼上『染毒』標籤，未免小題大作！」楊老闆的攤位前仍有民眾挑選購買豬肉；周末清晨走在金門東門市場，到處買得到各種時蔬、雞鴨魚肉，豬肉當然是不可或缺的肉類選項。

▲仍有攤商認為政府針對豬肉製品輸台禁令，有點小題大作。（圖／記者王亞志攝）

在金門賣了2代豬肉的黃老闆拿起剁刀，快速切除豬肉上多餘的脂肪、淋巴組織等，他肯定政府當機立斷的防疫作為，「就像我們豬肉攤商刀法一樣俐落。」儘管攤位前客人絡繹不絕，多數當地民眾對非洲豬瘟「無感」，但黃老闆卻隱約透露不安，「金門地小，全島65間養豬場，只有1萬1千多頭豬隻，如果擋不住疫情，擴散速度一定很快，說不怕是騙人的！」

記者在周末2天，直擊當地3間大型餐廳。週日中午金麒麟餐廳只有幾桌來自台南的團客，面對桌上美味的豬腳料理，非常捧場全部吃光光，一位客人表示「來之前有問過店家，豬肉通過檢驗了，沒有問題啦。」餐廳王老闆表示，農曆年前是淡季，客人少很正常，並非豬瘟衝擊生意。「看桌上菜餚就知道，必吃的燉豬腳如果剩很多，就是台灣的團客，陸客一定都吃光光！」王老闆說每桌合菜都有三道豬肉料理，「這樣客人才吃得飽啦。」仍有部分台灣團客打電話要求將豬肉菜單換成其他食材，「10團裡面有3團會要求！」如果對豬肉料理有疑慮「我們會建議全素菜單或更換成其他菜色，讓團客吃得安心！」

▲▼餐廳觀察到台灣團客比較在意豬瘟疑慮，有些人會通知餐廳將豬肉料理換成其他菜色。這桌台南來的遊客很捧場，將餐廳招牌豬腳啃光光。（圖／記者王亞志攝）

另一間記德餐廳招牌菜「芋頭排骨」，原本使用烈嶼（小金門）生產的芋頭和當地豬肉燉出的風味菜色，因應疫情疑慮，餐廳已全面使用台灣豬肉，「如果客人不吃豬肉，隨時可以調整！」。接團多年的海鱻城餐廳40多人陸客團，津津有味啃著豬腳，相較於台灣民眾較擔心豬瘟，多數陸客對疫情「處之泰然」。其中一名張姓團客稱讚「台灣菜好吃，這豬腳燒得真好吃！」，被問到非洲豬瘟在大陸的疫情，這群陸客表示「有聽說中國有豬瘟，但我們江蘇省沒事！」隨即扒起一塊豬腳，「金門豬肉好吃！不怕！」

▼來自江蘇省的陸客張先生，扒起一塊豬腳直稱讚，「台灣的豬腳燒得真好吃，不用怕」！ （圖／記者王亞志攝）