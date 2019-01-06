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碎唸「要幫老公剝蝦啊」！人妻傻眼反擊　歐吉桑秒怒：怎當老婆的

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▲▼蝦子、剝蝦、熟蝦。（圖／取自pixabay）

▲原PO參加婚宴，卻被身旁的歐吉桑「教育」，「你要幫你老公剝蝦啊！」（圖／取自pixabay）

網搜小組／綜合報導

你要幫你老公剝蝦阿！一名女網友在臉書爆怨公社PO文，表示昨（5日）與先生一同出席喝喜酒，但席間坐在身旁的歐吉桑卻不斷指揮、下指導棋，一直碎念「你要幫你老公夾菜、剝蝦啊？」讓原PO白眼瞬間翻到天邊。

「又不是小孩子！」原PO表示，身旁這位歐吉桑是朋友的親戚，雙方才第一次見面，根本就不熟，但席間卻一直要求她要盡好妻子的義務，替老公夾菜、剝蝦，原PO當下也忍不住直回「我又不是他媽媽，為什麼我要幫他剝（蝦）？」結果歐吉桑聽完秒爆氣，「你這樣怎麼當人老婆？」

原PO無奈地說告訴歐吉桑，「夫妻倆在外時，我會給我家戶長面子，彼此各剝各的，但在家裡，是他要剝給我吃！」歐吉桑聞言後直搖頭，轉身告訴自己老婆，「你看，人家都沒被老公『壓落底』！」

對於愛侶間爭論已久的「剝蝦問題」，網友也紛紛留言表示意見，「不喜歡這些大男人主義的人，老婆又不是你奴婢」、「我會剝給老公吃，老公也會剝給我吃，互相啦」、「正常吃飯就好，是要演給誰看啦」、「還好我男友不能吃蝦」、「我家都是老公剝給我吃餒，這歐吉桑怎麼當人家老公的？」、「我超愛剝蝦給我身邊的所有人吃，結果我的老公，不吃蝦！」

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關鍵字：剝蝦,夫妻,喜酒,婚宴,歐吉桑

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