前柔道女將16歲起遭教練性侵逾20次　南韓體壇#MeToo連環爆

▲ 左為沈錫希，右為申由容。（組圖／翻攝自SMTOWN官網、申由容臉書）

國際中心／綜合報導

曾二度在奧運奪金的南韓女子短道競速滑冰選手沈錫希2018年年初揭發前教練趙載範長年來的暴行，12月再度提告，坦承自17歲起遭他性侵，震驚社會大眾。這股體壇的#MeToo風潮持續延燒，現年24歲的前柔道女將申由容（音譯）自高中時期就被教練性侵的事件也再度浮上檯面。

《韓民族日報》14日報導，申由容自2011年仍就讀仁川永善高中時期起至畢業後的2015年間，遭柔道社男教練性侵至少20次。為避免申由容因此懷孕，教練還要求她到婦產科接受治療，直到去年，他的妻子懷孕，便給了申由容50萬韓元（約新台幣13737元）當作封口費，但申由容仍決定提告。

申由容2018年3月至首爾方背警察署報案，並在#MeToo運動席捲南韓的11月，於臉書上坦承自己是性侵受害者。她當時在貼文中寫道，首爾中央地檢署很快就會重啟調查，14日也在臉書上分享與這起案件相關的新聞報導。

申由容的友人稍早向《韓聯社》表示，「2018年提告以後，將近一年間都沒有什麼進展，才會在臉書上貼文、接受媒體訪問，希望調查可以快速進行。」涉案教練接受《韓民族日報》訪問時則堅決否認性侵罪嫌，宣稱過去與申由容是情侶關係。