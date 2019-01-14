港媒：習近平4／15「太陽節」訪北韓　5月出訪南韓

▲南華早報透露，習近平計畫4月出訪北韓。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

北韓領導人金正恩接受中國國家主席習近平邀約，7日晚間搭乘專用列車出訪北京，9日返國。外界針對習近平何時出訪北韓相當關注。據香港《南華早報》報導，消息人士指出，習近平可能於4月訪問；另一名人士則分析，出訪日期很可能訂在4月15日「太陽節」（Sun holiday）。

報導提到，今（2019）年恰逢中韓建交70週年，因此習近平「訪問北韓」是最有可能發生的事；南韓國會稍早也傳出消息，中國與北韓雙方已經針對習近平的訪問時間達成共識。消息人士表示，4月是最有可能的時機點，屆時將是習近平擔任現職後首次出訪北韓。

報導指出，在此之前，前中國國家主席胡錦濤曾在2005年訪問北韓，習近平則是以副國家主席身分於2008年出訪；習近平訪問北韓的具體時間很可能會碰上北韓「太陽節」，因為當天是北韓已故第一任領導人金日成的生日。

▼北韓太陽節。（圖／翻攝自百度百科）

報導最後提到，北韓當局將會利用習近平的訪問來宣傳金正恩的外交成就；南韓前總理李海瓚（音譯）的預測則與消息人士的分析一致，她表示，「習近平可能會在4月訪問平壤後於5月訪問南韓。」專家分析，習近平會利用出訪機會，向華府展現自己在朝鮮半島的影響力，並暗示川普應該將中國視為有用的合作夥伴，而非戰略競爭對手。