控日本檢方逼供！日產前老董高恩艷妻怒上書國際人權團體陳情





▲日產前董事長高恩的妻子，不滿日本檢方遲遲不讓高恩交保，進而去函人權團體請求協助。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合外電報導

日產汽車前法籍董事長高恩2018年底遭日本檢方接連控告違反《金融商品交易法》與背信等罪，遭到逮捕後更被繼續延押無法保釋。先前高恩的女兒曾出面痛批，父親自從進入看守所後，不但在寒冷的冬天內不能吹暖氣，連跟所方要一條毛毯都被拒，短短一個月內直瘦了9公斤。高恩的妻子日前更向國際人權團體陳書，丈夫在日本遭受到不正當的對待，希望提供協助。

根據《產經新聞》13日報導，高恩的妻子不滿此案的司法程序中，檢方使用「各種手段」遲遲不讓高恩交保，與律師見面商討，更懷疑日本檢方有意透過長期扣留逼供，因此在2018年12月28日向國際人權團體日本分部「Human Rights Watch」發出請求文件，希望對方能夠幫忙向日本政府陳情。

高恩的妻子在陳情書內提到，「將嫌犯長期扣留藉以逼供是日本檢察官們慣用的手法。讓嫌犯在無法交保、並與律師無法會面的情況下，反覆接受檢方調查，直到被起訴前根本毫無保釋可能，甚至連律師的會面機會都完全被限制。」她更強調，丈夫目前的處境，僅僅是日本無情的司法制度內的一個個案而已。

▲（圖／路透）



高恩2018年11月被踢爆，在另一名董事凱利的協助下，長年低報自身薪資，涉嫌挪用公款，遭到Nissan內部蒐證舉報。據悉，兩人在2010年至2014年，在有價證券報告書上僅登記了約49.8億日幣的薪資所得，然而事實上，Carlos Ghosn的年所得高達99.9億日幣，等於短報了超過一半的金額。而被逮後，日本檢察廳數度加控新罪名，只為了繼續延押高恩。

根據《紐約時報》報導，高恩的長女卡洛琳與三女瑪雅日前通過電話接受《紐時》採訪，兩人在電話中表示，高恩已經64歲，2018年11月在東京被逮捕後，馬上被拘禁，家人曾經以為24小後就會被釋放，怎知直到現在卻仍然被拘禁，甚至無法與家人會面。而這也是高恩被捕後，家人首次公開對外發表相關言論。

卡洛琳強調，高恩並非恐怖分子，希望能讓父親健康的交保，以面對後續的訴訟，讓他為自己辯護。瑪雅則表示，日本看守所的環境極差，最近天氣寒冷，父親所住的牢房沒有暖氣，連他向看守所人員要毯子都被拒絕，甚至不被允許使用紙筆，在一個半月內足足瘦了9公斤。