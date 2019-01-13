檳榔攤竊案比對血跡DNA　意外揪出19年前性侵少女惡狼

▲警方在因偵辦一起2016年的檳榔攤竊案，為求慎重，要求嫌犯加驗DNA，只是DNA結果出爐後竟與19年前的一樁性侵案相符。（圖為示意圖，與新聞事件無關／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

2016年在新竹的一起檳榔攤竊案，竟在2018年延燒出一起19年前的性侵案件！警方去年因偵辦一起2016年的檳榔攤竊案，為求慎重，要求嫌犯加驗DNA，結果出爐後竟與19年前的一樁性侵案相符。面對鐵證如山，嫌犯矢口反咬是與少女進行3000元的性交易，還希望法官讓他交保出去賺錢。法官認為，邱男所為造成被害人難以磨滅的陰影，恐對人格成長造成影響，加上矢口否認犯行、未賠償和解，難認已有悔意，因此依強盜強制性交罪判刑13年半。

判決書指出，1999年6月間某日，一名16歲少女補習回家，聽見住處大樓電梯有小孩受困，急忙外出求助，當時26歲的男子邱瑞文見狀，藉口表示願意幫忙，但需要工具，少女不疑有他回家找工具。只是，邱男隨即尾隨進入少女家中，到廚房拿菜刀抵住少女脖子，並將她壓制在地，強脫衣物、撫摸及強吻少女身體。

少女哭著求饒，並表示因年紀還小，將來還要嫁人，苦求邱男不要性侵她，她可以給她錢，而邱男對少女猥褻後將生殖器插入少女口中並射精，少女機警地將精液吐在衛生紙中。

邱男完事後竟又向少女要錢，少女只好拿出7千元交予他，邱男拿到錢隨即離去。當天少女即驗傷採證，並將沾有精液的衛生紙送刑事局比對，只是比對後卻無符合即果，此案因此一懸19年。

2016年7月，竹北市一處檳榔攤發生竊案，警員於現場採證時，在檳榔攤入口處發現遭剪開的鐵皮外側有不明指紋，警方採取後化驗經比對後發現與邱瑞文指紋卡相符，又於檳榔攤內側的木板牆面上採集到血跡。

邱男辯稱那是他工作時不慎留下的，警方為求慎重，通知邱採集其DNA，偵辦過程中，警方於2018年1月赫然發現邱的DNA與1999年的強盜強姦案嫌犯DNA相符。邱瑞文過去有竊盜、妨害自由、公然侮辱、詐欺等多項前科，警方並於2018年8月將他逮捕並聲押獲准。

不過，邱男竟說當時是與少女以3千元性交易，還上演苦肉計，說20年來活得渾渾噩噩，不知道要如何彌補被害少女，還希望法官讓他交保出去賺錢。法官認為，邱男所為造成被害人難以磨滅的陰影，恐對人格成長造成影響，加上矢口否認犯行、未賠償和解，難認已有悔意，因此依強盜強制性交罪判刑13年半。

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