韓媒：川金二會關鍵「北韓銷毀洲際飛彈」　終極目標仍是CVID

▲ 金正恩與川普6月於新加坡舉行世紀峰會。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本媒體報導，美國總統川普已經向北韓領導人金正恩提議，2月中於越南舉行第二次峰會。針對此次會談將討論的議題，南韓媒體《東亞日報》14日報導，川普可能在峰會登場前，要求金正恩銷毀包括「火星-15型」在內的洲際飛彈，或將其運出國，以達成「完全、可驗證且不可逆的無核化（CVID）」。

分析指出，由於北韓洲際飛彈射程可達美國本土，此次峰會中，美方將以「北韓廢棄飛彈」視為真正的目標，以推進僅停留在理論階段的第一次川金會結果，促使北韓採取進一步的無核化措施。

南韓一名匿名政府知情人士13日透露，美國國務院的終極目標是CVID，但他們也認為，要求平壤當局提交核武清單在現實上有困難。他說明，這並不代表完全接受北韓要求的「階段性同步措施」，但美方目前的想法是，只要平壤採取廢棄洲際導彈等核凍結動作，美國就會接受，也會經過「低層次核設施去功能化」等幾個階段的無核化。

國務院在2018年年底發布的《東亞太平洋地區聯合戰略報告》中曾指出，「短期內將聚焦於凍結北韓的核開發、核試驗、飛彈實驗及核物質生產。」南韓總統文在寅10日則在2019年施政方向記者會中曾宣布，一旦北韓廢棄飛彈、飛彈生產線或核武基地，美方就會採取相應措施。但《東亞日報》指出，若北韓不願完全棄核，僅視其為「核裁軍」談判，無核化進程就會陷入停滯。