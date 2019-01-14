　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

韓媒：川金二會關鍵「北韓銷毀洲際飛彈」　終極目標仍是CVID

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普,金正恩,川金會,北韓,朝鮮半島,朝鮮半島無核化。（圖／路透社）

▲ 金正恩與川普6月於新加坡舉行世紀峰會。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本媒體報導，美國總統川普已經向北韓領導人金正恩提議，2月中於越南舉行第二次峰會。針對此次會談將討論的議題，南韓媒體《東亞日報》14日報導，川普可能在峰會登場前，要求金正恩銷毀包括「火星-15型」在內的洲際飛彈，或將其運出國，以達成「完全、可驗證且不可逆的無核化（CVID）」。

分析指出，由於北韓洲際飛彈射程可達美國本土，此次峰會中，美方將以「北韓廢棄飛彈」視為真正的目標，以推進僅停留在理論階段的第一次川金會結果，促使北韓採取進一步的無核化措施。

南韓一名匿名政府知情人士13日透露，美國國務院的終極目標是CVID，但他們也認為，要求平壤當局提交核武清單在現實上有困難。他說明，這並不代表完全接受北韓要求的「階段性同步措施」，但美方目前的想法是，只要平壤採取廢棄洲際導彈等核凍結動作，美國就會接受，也會經過「低層次核設施去功能化」等幾個階段的無核化。

國務院在2018年年底發布的《東亞太平洋地區聯合戰略報告》中曾指出，「短期內將聚焦於凍結北韓的核開發、核試驗、飛彈實驗及核物質生產。」南韓總統文在寅10日則在2019年施政方向記者會中曾宣布，一旦北韓廢棄飛彈、飛彈生產線或核武基地，美方就會採取相應措施。但《東亞日報》指出，若北韓不願完全棄核，僅視其為「核裁軍」談判，無核化進程就會陷入停滯。

ET快訊
肉圓惡爸5度鞠躬道歉：這是我們的家事，真的不要再喝酒了
躲了一夜！肉圓惡爸16:00將現身集賢所公開道歉
「熊熊已婚」網瘋傳影片曝光！密藏1年多本人鬆口回應了

關鍵字：川金二會,川金會,川普,金正恩,北美要聞,無核化,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普旗下企業「發大財」　民主黨眾議員嗆：到底是為誰牟利

戀童父性侵6歲女「一天要4次逼野戰」　她二度懷孕被打到昏迷流產

「69英里」標誌狂被偷！美國州政府發揮創意「用這招」抗竊賊

川普命人「拿走翻譯員筆記」　5次私下見普丁內容都保密！

韓媒：川金二會關鍵「北韓銷毀洲際飛彈」　終極目標仍是CVID

臉書加他女友　妒男公車站持菜刀害「情敵」失去半個肝

最狂幼稚園屁孩！美6歲男童持槍上學　警：年紀小無法定罪

快訊／降落失控撞進住宅區！吉爾吉斯航空波音707墜毀　機上10人罹難

印尼獅航墜海189死　海底泥沙發現「駕駛艙錄音機」有助調查

持媒體證衝上舞台刺殺波蘭市長！　行兇男子大喊：我被冤枉入獄

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

男子寒夜騎車不適倒躺路邊　警「脫外套幫保暖」站著守護

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

川普旗下企業「發大財」　民主黨眾議員嗆：到底是為誰牟利

戀童父性侵6歲女「一天要4次逼野戰」　她二度懷孕被打到昏迷流產

「69英里」標誌狂被偷！美國州政府發揮創意「用這招」抗竊賊

川普命人「拿走翻譯員筆記」　5次私下見普丁內容都保密！

韓媒：川金二會關鍵「北韓銷毀洲際飛彈」　終極目標仍是CVID

臉書加他女友　妒男公車站持菜刀害「情敵」失去半個肝

最狂幼稚園屁孩！美6歲男童持槍上學　警：年紀小無法定罪

快訊／降落失控撞進住宅區！吉爾吉斯航空波音707墜毀　機上10人罹難

印尼獅航墜海189死　海底泥沙發現「駕駛艙錄音機」有助調查

持媒體證衝上舞台刺殺波蘭市長！　行兇男子大喊：我被冤枉入獄

台灣每年350萬人受關節退化所苦　三顧聯手杜氏刀法造福患者

搶救火中柴　讓受傷的心靈有重新開始的機會

4種個性女子的風衣穿搭　搭配帽T出乎意料的好看　

《黑豹》麥可B喬丹偷抱怨　不愛跟著喊「Wakanda Forever」

快訊／「肉圓惡爸」公開道歉　竟稱：平常沒喝酒也會打小孩

肯德基要漲價了！蛋撻貴2元、炸雞調升6元「漢堡最高漲10元」

2019總統府春聯+紅包袋亮相　「祝福滿滿」福袋限量33萬件

慈濟展開首場冬令圍爐　場內溫馨場外熱鬧

中職／中信兄弟新聘外籍打擊教練泰銳　林明憲上一軍

《比悲傷更悲傷的故事》太好看　通緝犯忍不住去看就被逮

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

國際熱門新聞

怕活不到《復仇者4》迪士尼讓他..

年輕爸媽為器捐　堅持生下無腦女..

長髮女遭5米巨鱷啃食　撈起只剩..

這家人花5萬買機票　上機卻只能..

近親繁殖　世界最醜老虎悲憤到撞..

喝了能量飲料　男身體突變硬6h..

夾中iPhone X拆盒竟只塞..

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下..

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿..

《華爾街日報》：美國考慮攻打伊..

女童遭謀殺成22年懸案　戀童男..

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨..

快訊／吉爾吉斯航空波音707墜..

不是獨生女了　厭世女童僵抱弟弟

更多熱門

相關新聞

2018中對美貿易順差　再創歷史新高

中美貿易爭端持續下，美國總統川普一直將削減中國對美國的貿易順差，視為談判的首要任務之一，不過據中國海關總署今天公布的數據顯示，2018年，中國對美國貿易順差達3233億美元，較去年增加17.2%，連續第二年創歷史新高。

女持槍上飛機！美機場安檢爆漏洞

習近平訪北韓　時間訂在太陽節

日產前老董疑遭逼供！艷妻上書人權團體陳情

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社子抓肉圓惡爸

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

肉圓惡爸背景曝光：原本很疼他們

孫安佐中英文雙聲道曝「撿肥皂」霸凌內幕

網抓包《玩很大》偏心：想逼走小鬼！

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封鎖

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面