性侵女練習生再私吞500萬　韓經紀公司負責人：簽約就讓妳演戲

▲ 經紀公司負責人性騷擾懷抱夢想的練習生。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

風靡全球的KPOP使南韓演藝圈看來相當光鮮亮麗，實則存在各種可怕的潛規則。日前有一名經紀公司男性負責人總是以「留下來就讓妳演戲」等方式，吸引夢想成為藝人的年輕女性簽約，再強迫她們與他發生性關係，日前遭判有期徒刑。

事實上，這名41歲李姓負責人2012年便曾因涉嫌強制性騷擾練習生遭到起訴，被判3年6個月有期徒刑，2015年服刑期滿。沒想到他出獄後仍不改惡行，經常以根本還不確定會不會拍攝的電視劇為誘餌，誘拐練習生加入，承諾讓她們飾演配角。在競爭激烈的演藝圈，一心想著出道的少女們當然無法抗拒這樣的提議。

李男還會威脅來面試的練習生，「難道妳不想演配角了？想演的話就乖乖的，等一下再走」，進而性侵得逞；此後便要求對方與他的公司簽約，向她們每人收取多達2億500萬韓元（約新台幣564萬）的「管理費」後占為己有，11日遭大法院判處5年徒刑。

法院一審時直指李男是累犯，除5年徒刑以外，更下令李男須接受80小時的性暴力矯正課程，未來7年間也必須以性犯罪者身分被公開部分個資。李男不服判決，提出上訴，但大法院二審仍維持原判，並宣布他未來10年間不得於兒少相關機構就業。