狂揍妻兒惹火全台...肉圓惡爸背景曝光：原本很疼他們

記者陳豐德、林姸君／新北報導

新北蘆洲一名惡爸因兒子「肉圓沒加辣椒」，居然出拳賞巴掌，甚至還勒住妻子脖子、一路拖行；目前母子2人都已獲得安置，也提出傷害告訴。對此肉圓惡爸在偵訊時情緒平和，坦承一切犯行，「我本來很疼老婆、小孩的。」不料卻因為酒後情緒失控動手毆人，這下後悔也來不及。

據了解，這家人原本家庭美滿，父親開公司、母親則曾在學校當過家長會長，兒子在學校成績優異；不料這幾年父親只要喝了酒就會動粗，起初妻兒都隱忍，但後來越來越誇張，這次才會錄影存證。

▲肉圓惡爸被揍到送醫。（圖／翻攝黑色豪門企業）

男童校方表示，孩子在校表現優異，身上沒有傷痕、神情無異狀，另外都是班上前三名，也曾代表學校出去比賽，之前學校舉辦爬山活動，他的父母親還有一起參加，看起來相當恩愛，沒想到竟會發生這樣的事情，之後會啟動輔導機制，定期與孩子聯繫，了解身心狀況。

新北警方指出，家暴情形似乎常常發生，尤其在酒後就會情緒失控、管教小孩，不過此家暴案是第一次紀錄，也就是說該家庭先前都沒有任何家暴紀錄，由於母子經常被打到全身都是傷，這次才決定不隱忍了，錄影存證訴請離婚；目前母子2人已經完成聲請緊急保護令，安置在安全場所。

▲肉圓惡爸揍完人後，面對3警居然還一副跩樣 。（圖／記者陳豐德翻攝）

事件爆發後，除了有民眾闖入家中私刑毆打惡爸、樓下聚集，因此讓惡爸嚇到不敢回家，外傳借宿在北市社子。對此就有黑幫放話要抓人，「有關於蘆洲打老婆的混蛋，我們來處理，原本蘆洲自己在地的就應該要弄，但是他們有一切（些）顧慮，那就讓我們弟兄上，也敬告社仔（子）的兄弟把人交出來，讓我們過去，到時候就不好看了。」

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