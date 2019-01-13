台女夜店喝茫遭4越男蹂躪整晚　惡劣！影片疑遭刻意流出



▲台灣女生到信義區夜店喝酒遭撿屍，犯案的越南男子遭起訴後，網路上瘋傳多段影片，疑似是遭到刻意流出。圖為示意照。（圖／達志影像）

突發中心／新北報導

一名20多歲的台灣女生花花（化名）去年11月到信義區夜店wave去玩，喝茫了之後遭到越南籍男子撿屍，帶到新北市住處性侵得逞，蹂躪一整個晚上，直到早上酒醒，她才打電話請朋友報警，員警將人救出後，涉嫌性侵的4個越南男子遭法辦，新北地檢署依乘機性交、強制性交、強制猥褻等罪嫌，起訴這4名越南男子，沒想到過沒多久網路上就開始瘋狂轉傳疑似性侵的影片，影片中的被害女子都因為喝醉無力抵抗，而犯案的地點和過程都和起訴書相符，懷疑是被人刻意流出。

起訴書指出，越南籍男子TRUONG KHANG DINH、NGUYEN ANH QUYET、NGUYEN HAI ANH與NGUYEN QUANG GIAP，同住在NGUYEN HAI ANH位於新北市土城區的宿舍，2018年11月間深夜，4人相約前往台北市WAVE夜店飲酒玩樂，其中QUYET和ANH在隔天凌晨2點多，發現花花喝醉，將她拖出店外，搭計程車返回土城區宿舍。



▲台灣女生到信義區夜店喝酒遭撿屍，新北地檢署依乘機性交、強制性交、強制猥褻等罪嫌，起訴這4名越南男子。圖為示意照。（圖／達志影像）

QUYET和ANH在計程車上不停親吻、撫摸女子的胸部和下體等部位，但花花雖然有大叫「不要摸我」但是因酒醉無力抵抗，回到住處後，QUYET和ANH隨即輪流性侵花花。



接著另外一名越南籍男子GIAP凌晨4點左右回到住處，見花花全身赤裸躺在床上，也性侵得逞，花花直到天亮後，慢慢清醒，拿著衣服躲進廁所，用手機聯絡朋友向警方報案，但第4個越南籍男子DINH，發現她躲在廁所裡，敲門假裝急著上廁所，騙花花開門後，立刻用身體擋住門，將她強壓在牆壁上強吻。



不久員警到場，救出花花，將她送醫驗傷，發現她全身傷痕累累，頸部、肩膀有數道吸痕，兩側乳頭都破皮，左胸還有圓形齒痕，右臂、右腰、左膝都是抓痕、刮痕與瘀青，下體也紅腫破皮。4名越男全部否認撿屍、性侵，不過4男的2名越南籍友人證稱，當天清晨有看到花花全身赤裸，只用棉被包裹身體，也有看到花花打電話、躲進廁所穿衣服等，警方也找到計程車司機，他說花花當時酒醉，下車之後醉到走不動，被越南籍男子抱下車，檢警調閱監視器畫面和計程車行車紀錄器，證實當時QUYET和ANH把酒醉的女子抱上車，還在車上親吻、撫摸女子的胸部與下體，最後又把女子抱下車。



新北地檢署依乘機性交、強制性交、強制猥褻等罪嫌，起訴這4名越南男子，現在網路上瘋傳的影片，包括性侵的過程和地點都相似，被害女子的面貌更是清晰可辨，唯獨幾個加害人的臉部在拍攝的時候都刻意避開，加上影片曝光的時間點太巧合，懷疑是被人刻意流出。警方提醒，散布影片供不特定人觀賞涉犯「散布猥褻物品罪」，可處兩年以下有期徒刑、拘役或併科三萬元以下罰金，如散布影片內容為竊錄另涉犯「妨害秘密罪」，可處三年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。

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