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若卸立院副院長　蔡其昌：想把滿手辣椒往「肉圓惡爸」嘴裡塞

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▲▼立法院副院長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

北市蘆洲42歲林姓男子只因肉圓沒加辣，就對兒子呼巴掌、老婆掐脖拖行，引來憤怒民眾將林男痛毆到送醫，讓這起案子以及「私刑正義」成為全國熱門話題。立法院副院長蔡其昌對此表示，如果卸下副院長身分，就和各位鄉民一樣，想把滿手辣椒往林男嘴裡塞。

「那老闆為什麼沒加辣」、「為什麼老闆不聽你的」、「說謊嗎」、「你說謊嗎」、「你說謊嗎？」林男因兒子買回來的晚餐肉圓中沒有加辣，竟失控動手開打，兒子嚇得顫抖地道歉。親眼見孩子被關在房內打，媽媽趕緊勸阻「為什麼要這樣打人」、「他有說要辣」、「他沒有說謊」，沒想到也被勒住脖子架離，只好跑出家門向鄰居求救「救命啊！幫我叫幫我叫，叫爸爸回來，阿伯打人了，快啊！」

▲▼蘆洲肉圓惡爸因為沒加辣毆妻兒，民眾包圍炒辣椒。（圖／翻攝爆料公社）

▲憤怒民眾包圍林男住處。（圖／翻攝爆料公社）

林男施暴影片被曝光在爆料公社，引起網友群情激憤。有7名在地人士13日晚間肉搜出林男住處，到家門口按鈴，一見他開門立刻出拳痛毆，上救護車前還有不少人拿安全帽圍毆他，甚至傳出有網友遞了「一根辣椒」給他後怒甩巴掌的私刑影片。

深夜11時許，有網友氣憤前往林男住處樓下直播「炒辣椒」，圍堵聲稱要「請他吃」，「要辣，不然他會生氣。」1小時內吸引超過9 萬人在線觀看，還有近百人到場助陣。蘆洲警方出動近30人勸導，副分局長當場端走「整鍋辣椒」，承諾會帶回去，一定會帶回林男；新北市警察局更發文表示，「我們完全能夠理解大家的心情，（消音），但是拜託大家不要弄髒自己的手，這種事情交給我們來處理就好。」已經協助申請緊急保護令，後續被害人提出告訴，第一時間就會移送檢察機關處理。

▲▼蘆洲肉圓惡爸為了沒加辣痛毆母子，民眾包圍炒辣椒鍋，警方整鍋端走。（圖／記者趙永博攝）

▲民眾炒辣椒鍋，被警方整鍋端走。（圖／記者趙永博攝）

而蔡其昌也在13日晚間PO文稱，看到大家分享「辣椒渣男」為孩子買肉圓沒加辣，就毆打太太和小孩的影片，除了憤慨還是憤慨，「如果卸下副院長身分，我和各位鄉民一樣，都想把滿手辣椒往他嘴裡塞去！」並且貼上一張10根辣椒的照片。

蔡其昌說，身為政府的一員，看到20年前「家庭暴力防治法」的實施，台灣因此成為亞洲第一個擁有家庭暴力防治法及保護令的國家，更曾到亞洲各國分享台灣經驗。但20年過去，也該是反省及檢討如何精進的時候，應跨部會重新檢視檢討目前的家庭暴力防治法令與社會安全網，給人民一個安居、沒有恐懼的生活環境，「尤其，有很多我們關心不到的陰暗角落，等著我們伸出援手！」

▼蔡其昌形容林男是「辣椒渣男」。（圖／翻攝自蔡其昌臉書粉專）

▲▼蔡其昌形容林男是「辣椒渣男」。（圖／翻攝自蔡其昌臉書粉專）

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關鍵字：蔡其昌,肉圓惡爸,辣椒,立法院,家庭暴力防治法,家暴

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