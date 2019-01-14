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影／被肉圓惡爸氣翻！王薇君曬「鋼鍋舒壓招」　網笑：當武器打家暴男

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實習記者鄭佩玟／綜合報導

新北市蘆洲42歲的林姓「肉圓惡爸」家暴妻小引發全民怒火，不僅慘遭鄉民私刑痛毆，在13日晚間7點多上救護車緊急送醫，晚間9點多時該男的住家外，許多民眾還以「寶可夢聚集」的方式，準備炒一鍋「混和辣椒」請他吃．儼然成為全民公敵。而「76行者遺體修復團隊」召集人王薇君也在臉抒發文，分享自己遏止怒氣的舒壓方法，但妙招卻讓網友紛紛歪樓。

▲▼男子不滿肉圓「沒加到辣」，賞巴掌、勒脖子狠狠家暴母子倆。（圖／翻攝爆怨公社） 

▲男子不滿肉圓「沒加到辣」，賞巴掌、勒脖子狠狠家暴母子倆。（圖／翻攝爆怨公社）


社會新聞版面上屢屢出現虐童案，總是讓人最心疼，長期關注兒童權益的兒童權益促進協會理事長王薇君不禁在個人臉書上感慨，「壓力大就暴打孩子舒壓？」氣憤表示真的被一樁樁兒虐、家暴案件氣到「拳頭都硬了」。

怒氣囤積久了傷身，那該如何處理？她分享自己的舒壓妙招，就是「拆解鍋子用力刷30年的老鍋子」，看到亮晶晶的外觀便間得到成就感，更是紓解超硬拳頭的良方，以20多年的全職家庭主婦身分，提供出的方法相當有說服力。
 

▲▼蘆洲肉圓惡爸為了沒加辣痛毆母子，民眾包圍炒辣椒鍋，警方整鍋端走。（圖／記者趙永博攝）

▲蘆洲肉圓惡爸為了沒加辣痛毆母子，民眾包圍炒辣椒鍋，警方整鍋端走。（圖／記者趙永博攝）

逗趣放是讓網友紛紛笑翻留言，「真的！每天層出不窮的虐童新聞，看得我也很火」、「我壓力大到會把鍋子刷壞」、「許多人渣都是自私只未發洩自我情緒！」、「但是若是情緒失控將是悲劇發生！」、「剛剛看完（肉圓事件）我真的掉眼淚，完全感受小孩的緊張跟無助」、「叫愛吃辣的那位去刷100個鍋子」。

不過也有網友開玩笑回應，「薇君姊，我怎麼以為，妳是要分享，這些鍋具可以拿來當武器打家暴男。」、「我以為是要拿鍋子去教訓那些欺負孩子的畜牲....」。

▼肉圓惡爸跩樣。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼ 肉圓惡爸跩樣 。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：肉圓惡爸,王薇君,親友

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