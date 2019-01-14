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影／超諷刺！肉圓惡爸暴打妻兒　臉書大談「愛的真諦」...網暴怒：全都風涼話

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網搜小組／綜合報導

新北市蘆洲「肉圓惡爸」林男因為兒子幫他買肉圓沒加辣，酒後痛毆妻小，摑掌12歲兒子和勒喉拖行妻子的畫面曝光，引發全民公憤。有網友肉搜出林男的臉書，他在自介欄上分享自己「喜愛的名言佳句」，竟然是關於「愛的真諦」，對照家暴的事件倍感諷刺。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民翻出肉圓惡爸的「名言佳句」，大談「愛的真諦」超諷刺。（圖／翻攝自黑色豪門企業、PTT）

這名家暴父不僅被網友肉搜出住家地址，到家裡圍毆「私刑教訓」，還有網友搜出他的臉書，他在自介欄「喜愛的名言佳句」寫著，「愛是什麼？愛=心+受...所以用心去感受對方付出的愛，用心去感受對方需要的愛，那才是真愛，而不是一昧地要求對方付出，以上...當然雙方必須同時做到，否則只是徒勞無功...。」

他還在欄末標註「出自：揚語錄」，說明這段話是自己的感悟，沒想到這些都只是表面的言語而已，對照他酒後對妻兒的暴行，實在讓人難以相信他真的明白愛是什麼。有網友把他的臉書截圖上傳到PTT八卦版上表示，「愛是吃不到肉圓加辣，就要把老婆小孩打一頓嗎？」

貼文一出，立刻引起網友群起激憤，紛紛氣憤地留言，「這位肉圓哥實在不適合跟人家談愛，不如談談為何肉圓一定要加辣？」、「這世界最不缺的就是講風涼話的人」、「愛是付出、愛是等待、愛是加辣」、「屁話一堆，讓他揚名立萬，名揚萬立」、「只是很吶悶幹嘛為了加辣的事情說謊」。

▲鄉民翻出肉圓惡爸的「名言佳句」，大談「愛的真諦」超諷刺。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民翻出肉圓惡爸的「名言佳句」，大談「愛的真諦」超諷刺。（圖／翻攝自PTT）

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關鍵字：肉圓,肉圓惡爸,家暴,愛的真諦,臉書

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