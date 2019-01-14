蘆洲「肉圓惡爸背景硬」警戒護！親友搶記者手機嗆：我現在就要告你

▲涉嫌毆打老婆的男子家屬態度強硬，搶記者手機要求刪影片，警察在旁幫腔「他有肖像權」。（圖／記者陳豐德翻攝）

突發中心／新北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓男子，因為孩子幫忙買晚餐，但「肉圓沒加辣」，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，畫面曝光後，一群氣憤的網友肉搜出林男住處，出拳痛毆「討公道」，男子被送醫治療，他的家屬親友到醫院陪伴，看到有女記者用手機拍攝，竟然衝到記者面前，要求拿手機刪照片影片，在旁戒護的員警也幫腔「他有肖像權」要記者乖乖交出手機。

外傳林姓男子家族在蘆洲當地背景硬，當他到醫院就醫時，警方擔心有人再衝到醫院補刀，派出大批警力戒護，林姓男子在醫院拒絕道歉，家屬態度更是強硬，看到有女記者用手機攝影拍照，全部圍了上去，叫囂「我現在就要告你」還要員警當場受理，在旁的員警也幫著說話，說林姓男子和家屬有肖像權，要女記者交出手機，刪除影片。

▲涉嫌毆打老婆的男子被打，警方擔心有人再衝到醫院補刀，派出大批警力戒護。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）

林姓男子的家屬看到警方幫腔，說話越來越大聲，還要強迫女記者抬頭，說要拍她的臉，場面相當混亂，反倒是家爆毆打老婆和小孩的林姓男子一臉輕鬆，在旁邊看戲。

精彩新聞

►影／肉圓惡爸「私刑正義」還有第二波 鄉民組《廖添丁群組》要再去補刀

►台女夜店喝茫遭4越男蹂躪整晚 惡劣！影片疑遭刻意流出



►影／「幼教界隋棠」麻煩大了！塞幼童入櫃涉強制罪檢要傳她

