　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲「肉圓惡爸背景硬」警戒護！親友搶記者手機嗆：我現在就要告你

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲涉嫌毆打老婆的男子家屬態度強硬，搶記者手機要求刪影片，警察在旁幫腔「他有肖像權」。（圖／記者陳豐德翻攝）

突發中心／新北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓男子，因為孩子幫忙買晚餐，但「肉圓沒加辣」，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，畫面曝光後，一群氣憤的網友肉搜出林男住處，出拳痛毆「討公道」，男子被送醫治療，他的家屬親友到醫院陪伴，看到有女記者用手機拍攝，竟然衝到記者面前，要求拿手機刪照片影片，在旁戒護的員警也幫腔「他有肖像權」要記者乖乖交出手機。

外傳林姓男子家族在蘆洲當地背景硬，當他到醫院就醫時，警方擔心有人再衝到醫院補刀，派出大批警力戒護，林姓男子在醫院拒絕道歉，家屬態度更是強硬，看到有女記者用手機攝影拍照，全部圍了上去，叫囂「我現在就要告你」還要員警當場受理，在旁的員警也幫著說話，說林姓男子和家屬有肖像權，要女記者交出手機，刪除影片。

▲▼涉嫌毆打老婆的男子家屬態度強硬，搶記者手機要求刪影片，警察在旁幫腔「他有肖像權」。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）

▲涉嫌毆打老婆的男子被打，警方擔心有人再衝到醫院補刀，派出大批警力戒護。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）

林姓男子的家屬看到警方幫腔，說話越來越大聲，還要強迫女記者抬頭，說要拍她的臉，場面相當混亂，反倒是家爆毆打老婆和小孩的林姓男子一臉輕鬆，在旁邊看戲。

精彩新聞

►影／肉圓惡爸「私刑正義」還有第二波　鄉民組《廖添丁群組》要再去補刀

►台女夜店喝茫遭4越男蹂躪整晚　惡劣！影片疑遭刻意流出

►影／「幼教界隋棠」麻煩大了！塞幼童入櫃涉強制罪檢要傳她
 

ET快訊
一周天氣出爐！北部「濕涼低溫14度」　中南部暖飆28度

關鍵字：肉圓惡爸,背景硬,親友,搶記者手機,刪影片,警察,幫腔,肖像權

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南關廟男子遭刺死、母親同居人重傷　凶嫌逃逸

影／韓風吹起漲價潮　「高雄夜市停車漲5成、小吃漲2成」網嘆：短視

老公倒馬路驚險躲過18車遭輾斃　妻苦找人曾路過「聞死訊淚崩」

超神勇阿嬤！撞石墩再噴進車底　頭卡保險桿夾地幸運只擦傷　

20年前銀樓竊案「一滴血」揪出賊　無奈老闆走了店也關了

高雄林園化工廠「氣體外洩」大火狂燒2小時　依法開罰100萬

「肉圓惡爸」被追打行蹤曝光！蘆洲百人夜襲炒辣椒　警消音神回：交給我們

肉圓「辣椒怪」Gotcha！「聽說晚上躲社子」　館長惱火：我可以揍你嗎？

蘆洲「肉圓惡爸背景硬」警戒護！親友搶記者手機嗆：我現在就要告你

快訊／肉圓惡爸拒道歉「藏身處曝光」！家人搶記者手機嗆：我們有肖像權

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

惡男「肉圓沒加辣」怒吼爆打母子 遭民眾痛毆送醫

牛排店付「千元假鈔」還賺真錢　圓字被遮一半... 老闆收到氣炸

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

林志玲露半球坐旁邊　劉燁「專心嗑瓜子」讓網笑崩

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「肉圓惡爸」被追打行蹤曝光！蘆洲百人夜襲炒辣椒　警消音神回：交給我們

肉圓「辣椒怪」Gotcha！「聽說晚上躲社子」　館長惱火：我可以揍你嗎？

蘆洲「肉圓惡爸背景硬」警戒護！親友搶記者手機嗆：我現在就要告你

快訊／肉圓惡爸拒道歉「藏身處曝光」！家人搶記者手機嗆：我們有肖像權

快訊／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方「整鍋端走」提2點承諾趕人

西門町厭世女跳11樓慘死！手機傳訊訣別　夫到場認屍痛哭

快訊／鄉民「辣椒大雜鍋」！直播飆破7萬人　「寶可夢式」聚集肉圓惡爸家門

惡爸痛打母子！民眾打電話罵肉圓店「為何不幫孩加辣」　店家回應了

快訊／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民「炒一鍋辣椒」遭警關切　直播破5萬

快訊／旅館刺人衝突晚間破案！　兇嫌旅館員工友人　氣不過動刀：「對方囂張」

「肉圓惡爸」被追打行蹤曝光！蘆洲百人夜襲炒辣椒　警消音神回：交給我們

中學五人制／和高中一起受訓　宜縣南澳5人首參賽拼勁夠

江蘇爆接種過期疫苗！嬰兒起疹、嘔吐　我外交部：台灣可以幫忙

從購物專家到創立鱷魚包精品　孫嘉欣：踏出安逸的舒適圈！

陸商務部：2019年要做好「一促兩穩」　適切處理貿易爭端

肉圓「辣椒怪」Gotcha！「聽說晚上躲社子」　館長惱火：我可以揍你嗎？

中職／西武巨蛋整修　雙獅交流賽改到高知

跳愛河爭議　陳菊市府搞就沒人罵？網友質疑：遇韓流就轉彎

《蒙面》他蜜嗓唱標準英文　全場嚇傻…竟是超紅「好萊塢喜劇咖」！

美國價格太硬了！　土耳其拒用「愛國者」替代俄S-400

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

社會熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者..

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記..

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警..

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子..

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒..

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場..

「私刑正義」第二波　廖添丁群組..

厭世女跳11樓慘死　夫到場認屍..

台女遭4越男蹂躪一整晚　影片疑..

即／西門町1女離奇倒臥身亡！警..

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可..

怨肉圓沒加辣　男冷笑後痛毆母子

惡男為肉圓爆打母子　外公哽咽控..

更多熱門

相關新聞

鄉民炒辣椒飆7萬人　「寶可夢式」聚集肉圓爸家

蘆洲「肉圓惡爸」林男慘遭鄉民私刑痛毆，在晚間7點多上救護車送醫。林男住家在晚間9點多聚集大批民眾，想炒一大鍋「混合辣椒」請他吃。直播1個小時吸引6萬以上的網友關注，最高線上人數還達到7萬，至今分享已達13699次，在網路上掀起熱議。

失智男徒有20年前記憶　熱心警協助返家

新崛江活動　六日周邊實施交管

載短裙嫩妹上路　醉男二度遭逮糗

心理遭受痛苦　貴婦奈奈求償300萬

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

「私刑正義」第二波　廖添丁群組再去補刀

厭世女跳11樓慘死　夫到場認屍痛哭

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封鎖

等8年！《絕命終結站》重啟新版

台女遭4越男蹂躪一整晚　影片疑流出

即／西門町1女離奇倒臥身亡！警封鎖現場

年輕爸媽為器捐　堅持生下無腦女兒

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面