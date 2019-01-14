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「獎金獵人出動」貴婦奈奈一家　調查局懸賞一人25萬元

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▲▼ 貴婦奈奈行蹤報馬仔 。（圖／翻攝自臉書）
▲調查局提供獎金，提供線索找到貴婦奈奈一家，一人25萬元。（圖／翻攝自臉書）

記者林裕豐／台北報導


貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健、公公黃立雄3人，去年捲款10億元逃亡遭通緝，外界傳聞被害人已懸賞黑幫跨海找人，調查局將3人提列為「追緝外逃要犯」，並祭出檢舉獎金，一人25萬元，依調查局規定，不管國人或外國人，在通緝時效25年內提供線索緝獲3人歸案，就有機會領取最高75萬元獎金。

貴婦奈奈與丈夫、公公3人創立的「杏立博全」醫美診所，去年11月驚傳惡性倒閉，詐欺10億元潛逃，被害人雖對3人提告詐欺，但貴婦奈奈與丈夫早於去年11月30日飛往美國舊金山，公公黃立雄則於去年11月13日就搭機飛往加拿大多倫多。北檢依詐欺等罪對3人發布通緝，時效25年，至2043年止。

北檢函請外交部註銷貴婦奈奈、丈夫、公公3人中華民國護照，近將向加拿大提司法互助。另貴婦奈奈等人申請難民身分的舉動，在加拿大台灣人網路社群中引起公憤，網友在臉書成立「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，號召身居加拿大的台灣同胞一起追蹤，強調要讓吸金潛逃一家人無所遁形。

檢通緝後，調查局上周也將貴婦奈奈、丈夫、公公3人同時提列為「追緝外逃要犯」全面追緝，由於貴婦奈奈一家三口通緝罪名都是《刑法》詐欺罪，法定刑為5年以下徒刑，依據調查局的獎勵要點，「官方懸賞金」價碼，每人最高為25萬元，因貴婦奈奈3人通緝時效長達25年。

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