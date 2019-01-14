「摩艾雞蛋糕」表情冏爆！她咬下前好糾結　網心疼勸：跟它談心一下吧～

▲雞蛋糕表情好冏，原po吃不下去啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

古早味點心「雞蛋糕」經過商家的創意改良，發展出多樣有趣的造型，吸引消費者嘗鮮。有位網友日前就發文表示，自己買了「摩艾石像」造型的雞蛋糕，要吃下肚的時候，發現蛋糕的表情太冏，讓她好糾結，不知道該不該咬下去。網友看了也笑翻表示，「感覺好痛啊」、「跟它談心啦」。

雞蛋糕造型推陳出新，從「全雞」雞蛋糕，到樂華夜市的「賤人矯情」吸睛度都破表。有業者先前也做出「摩艾石像」的造型蛋糕，不過有位女網友卻表示，「吃這個雞蛋糕吃的我好糾結，這表情...」，讓她好猶豫要不要咬下去。

▲樂華夜市「賤人矯情雞蛋糕」。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見她貼出的照片中，有個烤得焦黃的摩艾雞蛋糕，但是它的表情卻冏爆，嘴角不但下垂了半個圓弧，眉頭也深鎖著，好像有什麼煩心事一樣。原po還在留言處加碼貼出另一個表情，石像原先煩惱的樣子已經消失不見，取而代之的是萌萌的噘嘴款，連腮幫子都鼓了起來。不過原po似乎還是無法買單摩艾的萌樣，「下一個，依然囧的我無言以對」。

▲▼ 表情戲很多的雞蛋糕 。（圖／翻攝自爆怨公社）

鄉民們表示，「 當街吃過大鵰燒後，吃什麼都沒障礙了～」、「被竹籤戳到頭... 感覺好痛啊」、「他一定遇到了什麼大事」、「跟他談心一下吧」、「把它的臉轉過去吧眼不見為淨呀」、「便祕了」、「好可愛」、「我覺得有點像館長？」

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