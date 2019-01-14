火車上表演競技！小男孩「頭下腳上」倒掛握環　乘客傻眼：等國賠領紅包？

▲小男孩倒掛在火車握環上，看起來非常危險。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

體操是一項優雅的運動，但如果在不適當的場地練習，不僅危險也會影響到他人。網友在臉書上分享了一張照片，一名男童倒掛在火車的握把上，整個身體懸在空中非常危險，家長在一旁不僅沒有阻止，還協助他爬上去，讓目擊的乘客非常傻眼。

網友在臉書「爆怨公社」社團中表示，他搭火車時，在車廂遇到一對父子，上車後沒多久，爸爸竟然把孩子抱起來，讓小孩抓著車廂裡的握環，下一秒孩子當眾表演起體操，雙手抓著握環，整個身體往後翻，以頭下腳上的姿勢懸掛在空中，看起來相當危險，網友看到這一幕傻眼地說，「就算不會教小孩，也不該這樣玩吧」。

網友們看到這一幕都覺得這家長太誇張，火車並不是練體操的專業場地，也沒有足夠的安全措施，讓小孩這樣爬真的非常危險，「小孩沒有危險意識就算了，難道大人也無知嗎」、「先不管小孩會不會摔死，光是看到就討厭」、「很厲害，可是場合不太對」、「他父母是瞎了哦」。

還有不少網友諷刺地說，「掉下來就國賠了！我們不懂家長的苦心」、「等下摔下去又要報警說要國賠，拉環不堅固」、「摔了下來家長一定又會說， 都是柱子的錯」、「摔下來時就會說，『我家小孩其實很乖，都是因為捷運那個設計的關係』」、「摔下來又會怪東怪西，就是不會怪自己」。

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