激進射迫擊炮「轟美國大使館」　《華爾街日報》：美國考慮攻打伊朗

▲美國駐伊拉克首都巴格達大使館去年差點被轟炸。（圖／翻攝自推特／@jaafer99991，資料照）

國際中心／綜合報導

親近伊朗的武裝分子在去年9月發射迫擊炮攻擊美國駐伊拉克首都巴格達大使館，雖然炮彈擊落在空曠地區、未造成任何傷亡，但已經造成美國恐慌不安；有消息指出，美國白宮國安團隊去年秋天時就要求國防部提供「攻擊伊朗」的選項。

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，去年9月，親伊朗武裝分子射3發迫擊炮往美國大使館射擊，雖然這3發迫擊炮落在空曠地帶，並未造成傷亡，不過時任副國家安全顧問里卡德（Mira Ricardel）認為該襲擊是「戰爭行為」，美國應該作出回應。

報導引述一名現任與前任美國官員指出，五角大廈在國家安全會議（National Security Council）提出攻擊伊朗作戰的要求，也引發國防部和國務院之間的討論，不過這項要求尚不清楚是否已經提交至白宮，也不知美國總統川普（Donald Trump）是否知情，「但大家都無法置信，到底有多少人想要出兵攻打伊朗！」

消息曝光後，記者詢問美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及國務院發言人，都拒絕回應該內容。國家安全委員會發言人馬奇斯（Garrett Marquis）表示：「國家安全委員會將協調政策，也會提供總統一些選項，讓總統可以提早做準備以回應各種不同的威脅。」而國家安全委員會也會繼續考慮其他可能。