他穿彩虹衣…老人嗆「同性戀在地獄玩得開心」　結果被暖舉征服

▲馬特用樂觀的方式回應不喜歡他的人。（圖／翻攝自臉書／Matt Dorio）

記者丁維瑀／綜合報導

美國奧勒岡州波特蘭一名男子馬特（Matt Dorio）日前來到超市，他當時穿著代表同志族群的上衣，被後方排隊的老男人質問「你為什麼穿著那件彩虹襯衫？」他大方承認自己的性向後，居然還遭到嗆聲，要他在地獄玩得開心，但他沒有回擊，最後反而用暖舉成功打動敵人。

馬特10日在臉書分享這段經驗，引起許多迴響，他當時來到超市的收銀台前，穿著帶有彩虹標誌的衣服準備結帳，那是他最喜歡的服裝之一。然而，站在後方的年邁男子卻質問馬特幹麻穿那種衣服。

雖然感受到對方的敵意，馬特反而禮貌回答，「是的，先生，我是一名同性戀，穿上這件衣服是為了向人們表達，我不僅替自己與社區感到驕傲，也為我所工作的組織感到自豪，那支持多元、平等與包容。」

"This man then goes on to mumble homophobic slurs to me, the whole time I’m waiting in line. I ignore him, pay for my food, and start to walk away. I then notice his card gets declined." #LoveWhatMatters 由 Love What Matters 發佈於 2019年1月11日 星期五

馬特的回應並沒有感動陌生男子，對方繼續說，「在地獄玩得開心吧，同性戀，希望你對自己的決定感到自豪。」排隊過程中，男子持續碎念與辱罵，馬特則開啟無視模式，默默付清自己食物的費用。

離開收銀台後，馬特則注意到男子的信用卡被拒絕，「他試了又試，但都無法支付食品的款項。」接著，馬特做出意想不到的決定，他幫對方付錢，先前充滿惡意的男子只是驚愕看著他，「先生，不像我的性向，這並非是個選擇，但我選擇當個好人，我希望你知道，你的言語會傷人，但我想幫助你。」

▲自從出櫃後，馬特感受到來自許多朋友的包容與愛。（圖／翻攝自臉書／Matt Dorio）

男子最後什麼也沒說，只是沉默離開。馬特則在臉書寫道，「做一個更好的人，像人們表明，仇恨永遠不是答案，要勇敢，用善意征服他們。」

I was just standing in the cashier line at the grocery store. I wore my Portland Trail Blazers Pride Sweatshirt today to... 由 Matt Dorio 發佈於 2019年1月10日 星期四

對此，許多網友都深受感動，紛紛留言替馬特打氣，「你真的太棒了，希望當我們讀到你的慷慨與善意時，全世界都可以學到一課」、「那個男人下次說話前肯定會先思考一下」、「我不認識你，但謝謝你分享這樣的時刻」。

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